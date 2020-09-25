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"Убийца на воле": краснодарец рассказал, как сидел за чужое преступление
От него отвернулись друзья и любимая девушка — четыре года назад Федора Иванова из Туапсе обвинили в жестоком двойном убийстве и разбое. Молодой человек около... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:00
2020-09-25T09:54
скр
краснодарский краевой суд
краснодар
краснодарский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> От него отвернулись друзья и любимая девушка — четыре года назад Федора Иванова из Туапсе обвинили в жестоком двойном убийстве и разбое. Молодой человек около двух лет провел в СИЗО, но его оправдали. На днях ему присудили три миллиона рублей моральной компенсации. Впрочем, признается Федор, никакие деньги не возместят потери и потрясения, пережитые за это время. История невинно осужденного — в материале РИА Новости.Человек с молоткомВ конце мая 2016 года в курортном городе Туапсе зверски убили 83-летнюю Ареват Оганесову и ее 56-летнего сына-инвалида Павла. Неизвестный ночью проник в их дом в частном секторе и забил хозяев молотком. Изуродованные тела обнаружили соседи, пришедшие навестить пенсионерку. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух человек". Оперативники опросили местных, но те в ту ночь ничего не слышали и никого не видели. Проверили всех ранее судимых родственников и друзей семьи — никаких зацепок. Спустя месяц внимание следователей привлек 28-летний Федор Иванов — его мать жила напротив дома Оганесовых. Сам молодой человек давно переселился в другой район города — к матери заезжал лишь погостить. "Помню, как в конце июня ко мне на работу пришли оперативники и попросили проехать в отделение, — рассказывает Федор РИА Новости. — Я тогда не придал этому значения, поскольку знал про расследование убийства бывших соседей. У меня взяли анализ ДНК, затем посадили за полиграф и допрашивали до полуночи, а потом и вовсе закрыли на трое суток в ИВС (изолятор временного содержания для задержанных за административные правонарушения. — Прим. ред.). Якобы за сопротивление сотрудникам полиции, хотя я выполнял все, что мне говорили". Он еще не знал, что на свободу выйдет лишь спустя 669 дней. Вскоре ему предъявили обвинения в убийстве и разбое, после чего по решению Туапсинского городского суда отправили в СИЗО. Пять тысяч рублейПо версии следствия, Иванов убил Оганесовых из-за пяти тысяч рублей, которые пропали из сумочки Ареват. Этой суммой молодой человек якобы планировал погасить часть кредита. То, что у него на тот момент имелась постоянная работа, неплохая по местным меркам зарплата и не было ни одной судимости, почему-то оставили без внимания."Ранее он не раз брал в долг у пожилой женщины, — заявили в СУ СКР по Краснодарскому краю. — Ночью 28 мая молодой человек разбил молотком стекло в двери, пробрался внутрь и нанес хозяйке несколько ударов по голове и лицу. Затем прошел в соседнюю комнату, убил ее сына и сбежал с похищенными деньгами". Как отметила адвокат Федора Екатерина Антонова, сначала в деле вообще не было доказательств, кроме чистосердечного признания, которое Иванов написал под давлением и угрозами — по его словам, в случае отказа двойное убийство обещали "повесить" на его брата или сестру. И следственный эксперимент почему-то не снимали на видео, хотя все показания подозреваемых обычно фиксируют для архива. "Позднее в кустах у дома оперативники нашли какой-то старый молоток, которым якобы и убили мать с сыном, — продолжает юрист. — Но эксперты не обнаружили на "орудии преступления" ни пятен крови, ни отпечатков пальцев. Хотя, учитывая то, с какой жестокостью расправились с Оганесовыми, даже замытые следы крови должны были остаться". Адвокат утверждает, что единственное реальное доказательство в деле — генотип Иванова, обнаруженный на сумке погибшей. Причем на экспертизу ее отправили лишь через год после преступления. "Мы не исключаем, что образцы ДНК могли нанести на сумку искусственно, — говорит Антонова. — Ведь в СИЗО к Иванову приходили следователи и брали слюну на анализ. Там был еще один генотип, но личность этого человека так и не установили". Сломанная жизньВ конце 2017-го уголовное дело передали в Краснодарский краевой суд. Процесс шел довольно интенсивно — заседали почти каждый день. Федору грозило пожизненное лишение свободы, но спустя три месяца коллегия присяжных признала его невиновным. Прокуратура обжаловала решение в Верховном суде, однако приговор оставили в силе. Более того, на днях Первомайский районный суд Краснодара назначил Иванову три миллиона рублей моральной компенсации. Прокуратура и Минфин с этим не согласились, посчитав, что одного миллиона вполне достаточно. Однако Краснодарский краевой суд вновь встал на сторону Федора. По словам адвоката, присуждение такой крупной суммы оправданному — случай беспрецедентный для российский судебной практики. Впрочем, как говорит сам Иванов, эти деньги вряд ли помогут ему восстановить покалеченную психику и утраченную репутацию. "Они точно не возместят то, что мне пришлось пережить за эти два года, — признается Федор. — Ушла девушка, отвернулись почти все друзья. Оправдательному приговору многие не поверили. Одноклассники и знакомые делают вид, что не замечают меня". За 20 месяцев в СИЗО Иванова порядка десяти раз переводили из одной камеры в другую. Его соседями были обвиняемые в особо тяжких преступлениях, таких как убийства и изнасилования. Доводилось сидеть даже с маньяками. По словам родственников, после тюрьмы Федор был настолько запуган, что и шага не мог ступить, не спросив разрешения."Мы пытались привлечь к уголовной ответственности тех, кто упрятал моего клиента за решетку, — добавляет адвокат. — Но все они продолжают работать в правоохранительных органах, а сам Федор говорит, что больше не хочет вспоминать об этом". В краевом управлении СУ СКР не смогли оперативно прокомментировать, что сейчас происходит с уголовным делом: расследуется ли оно заново или временно приостановлено. Означает это только одно: настоящий убийца Оганесовых до сих пор гуляет на свободе.
https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html
https://ria.ru/20181220/1548278974.html
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скр, краснодарский краевой суд, краснодар, краснодарский край, происшествия

"Убийца на воле": краснодарец рассказал, как сидел за чужое преступление

08:00 25.09.2020 (обновлено: 09:54 25.09.2020)
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© Фото : предоставлено адвокатом Екатериной АнтоновойФедор Иванов
Федор Иванов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : предоставлено адвокатом Екатериной Антоновой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. От него отвернулись друзья и любимая девушка — четыре года назад Федора Иванова из Туапсе обвинили в жестоком двойном убийстве и разбое. Молодой человек около двух лет провел в СИЗО, но его оправдали. На днях ему присудили три миллиона рублей моральной компенсации. Впрочем, признается Федор, никакие деньги не возместят потери и потрясения, пережитые за это время. История невинно осужденного — в материале РИА Новости.

Человек с молотком

В конце мая 2016 года в курортном городе Туапсе зверски убили 83-летнюю Ареват Оганесову и ее 56-летнего сына-инвалида Павла. Неизвестный ночью проник в их дом в частном секторе и забил хозяев молотком. Изуродованные тела обнаружили соседи, пришедшие навестить пенсионерку.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух человек". Оперативники опросили местных, но те в ту ночь ничего не слышали и никого не видели. Проверили всех ранее судимых родственников и друзей семьи — никаких зацепок.
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Спустя месяц внимание следователей привлек 28-летний Федор Иванов — его мать жила напротив дома Оганесовых. Сам молодой человек давно переселился в другой район города — к матери заезжал лишь погостить.
"Помню, как в конце июня ко мне на работу пришли оперативники и попросили проехать в отделение, — рассказывает Федор РИА Новости. — Я тогда не придал этому значения, поскольку знал про расследование убийства бывших соседей. У меня взяли анализ ДНК, затем посадили за полиграф и допрашивали до полуночи, а потом и вовсе закрыли на трое суток в ИВС (изолятор временного содержания для задержанных за административные правонарушения. — Прим. ред.). Якобы за сопротивление сотрудникам полиции, хотя я выполнял все, что мне говорили".
Он еще не знал, что на свободу выйдет лишь спустя 669 дней. Вскоре ему предъявили обвинения в убийстве и разбое, после чего по решению Туапсинского городского суда отправили в СИЗО.
© Фото : предоставлено адвокатом Екатериной АнтоновойФедор просидел в СИЗО почти два года
Федор просидел в СИЗО почти два года - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : предоставлено адвокатом Екатериной Антоновой
Федор просидел в СИЗО почти два года

Пять тысяч рублей

По версии следствия, Иванов убил Оганесовых из-за пяти тысяч рублей, которые пропали из сумочки Ареват. Этой суммой молодой человек якобы планировал погасить часть кредита. То, что у него на тот момент имелась постоянная работа, неплохая по местным меркам зарплата и не было ни одной судимости, почему-то оставили без внимания.
"Ранее он не раз брал в долг у пожилой женщины, — заявили в СУ СКР по Краснодарскому краю. — Ночью 28 мая молодой человек разбил молотком стекло в двери, пробрался внутрь и нанес хозяйке несколько ударов по голове и лицу. Затем прошел в соседнюю комнату, убил ее сына и сбежал с похищенными деньгами".
Как отметила адвокат Федора Екатерина Антонова, сначала в деле вообще не было доказательств, кроме чистосердечного признания, которое Иванов написал под давлением и угрозами — по его словам, в случае отказа двойное убийство обещали "повесить" на его брата или сестру. И следственный эксперимент почему-то не снимали на видео, хотя все показания подозреваемых обычно фиксируют для архива.
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"Позднее в кустах у дома оперативники нашли какой-то старый молоток, которым якобы и убили мать с сыном, — продолжает юрист. — Но эксперты не обнаружили на "орудии преступления" ни пятен крови, ни отпечатков пальцев. Хотя, учитывая то, с какой жестокостью расправились с Оганесовыми, даже замытые следы крови должны были остаться".
Адвокат утверждает, что единственное реальное доказательство в деле — генотип Иванова, обнаруженный на сумке погибшей. Причем на экспертизу ее отправили лишь через год после преступления.
"Мы не исключаем, что образцы ДНК могли нанести на сумку искусственно, — говорит Антонова. — Ведь в СИЗО к Иванову приходили следователи и брали слюну на анализ. Там был еще один генотип, но личность этого человека так и не установили".
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Сломанная жизнь

В конце 2017-го уголовное дело передали в Краснодарский краевой суд. Процесс шел довольно интенсивно — заседали почти каждый день. Федору грозило пожизненное лишение свободы, но спустя три месяца коллегия присяжных признала его невиновным. Прокуратура обжаловала решение в Верховном суде, однако приговор оставили в силе.
Более того, на днях Первомайский районный суд Краснодара назначил Иванову три миллиона рублей моральной компенсации. Прокуратура и Минфин с этим не согласились, посчитав, что одного миллиона вполне достаточно. Однако Краснодарский краевой суд вновь встал на сторону Федора.
По словам адвоката, присуждение такой крупной суммы оправданному — случай беспрецедентный для российский судебной практики. Впрочем, как говорит сам Иванов, эти деньги вряд ли помогут ему восстановить покалеченную психику и утраченную репутацию.
© Фото : предоставлено адвокатом Екатериной АнтоновойФедор вместе с адвокатом после оглашения оправдательного приговора
Федор вместе с адвокатом после оглашения оправдательного приговора - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : предоставлено адвокатом Екатериной Антоновой
Федор вместе с адвокатом после оглашения оправдательного приговора
"Они точно не возместят то, что мне пришлось пережить за эти два года, — признается Федор. — Ушла девушка, отвернулись почти все друзья. Оправдательному приговору многие не поверили. Одноклассники и знакомые делают вид, что не замечают меня".
За 20 месяцев в СИЗО Иванова порядка десяти раз переводили из одной камеры в другую. Его соседями были обвиняемые в особо тяжких преступлениях, таких как убийства и изнасилования. Доводилось сидеть даже с маньяками.
По словам родственников, после тюрьмы Федор был настолько запуган, что и шага не мог ступить, не спросив разрешения.
"Мы пытались привлечь к уголовной ответственности тех, кто упрятал моего клиента за решетку, — добавляет адвокат. — Но все они продолжают работать в правоохранительных органах, а сам Федор говорит, что больше не хочет вспоминать об этом".
В краевом управлении СУ СКР не смогли оперативно прокомментировать, что сейчас происходит с уголовным делом: расследуется ли оно заново или временно приостановлено. Означает это только одно: настоящий убийца Оганесовых до сих пор гуляет на свободе.
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