https://ria.ru/20200925/turkmeniya-1577743212.html

В Туркмении создадут двухпалатный парламент

Халк Маслахаты (Народный Совет) Туркмении в пятницу единогласно одобрил проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:48

2020-09-25T09:48

2020-09-25T09:57

гурбангулы бердымухамедов

туркмения

в мире

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<strong>АШХАБАД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Халк Маслахаты (Народный Совет) <a href="http://ria.ru/location_Turkmenistan/" target="_blank" data-auto="true">Туркмении</a> в пятницу единогласно одобрил проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана", предусматривающего создание в стране двухпалатного парламента, сообщает туркменское государственное агентство <a href="http://tdh.gov.tm/ru/" target="_blank">ТДХ.</a>Заседание Народного Совета, являющегося высшим представительным органом в стране, из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе и мире впервые проходит дистанционно.После обсуждения проекта Конституционного закона президент <a href="http://ria.ru/person_Berdymukhamedov_Gurbanguly/" target="_blank" data-auto="true">Гурбангулы Бердымухамедов</a>, председательствующий на заседании, поставил на голосование постановление Народного Совета об одобрении документа. Постановление было принято единогласно, и глава государства как председатель Народного Совета подписал его.Согласно одобренному проекту Конституционного закона, новый туркменский двухпалатный парламент будет называться Милли Генгеш (Национальный Совет) Туркменистана. Проект определяет его как представительный орган, осуществляющий законодательную власть и состоящий из двух палат, - Халк Маслахаты и Меджлис.Теперь одобренный Народным Советом проект Конституционного закона в рамках этого же заседания будет рассмотрен Меджлисом (парламентом), после чего поступит на подпись президенту Туркменистана и обретет силу закона.Новый Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана", предусматривающий создание в стране двухпалатного парламента, предусмотрено ввести с 1 января 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/lukashenko-1577683487.html

https://ria.ru/20200722/1574733963.html

туркмения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире