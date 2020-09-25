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Корпорация МСП поддержит сферу туризма во Владимирской области
Корпорация МСП готова оказать всестороннюю поддержу субъектам МСП Владимирской области для развития туристической индустрии, сообщила заместитель генерального... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:40
2020-09-25T17:40
корпорация мсп
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<strong>ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. </strong>Корпорация МСП готова оказать всестороннюю поддержу субъектам МСП <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a> для развития туристической индустрии, сообщила заместитель генерального директора корпорации Наталья Ларионова. в ходе стратегической сессии по мерам господдержки малых и средних компаний."<a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорация МСП</a> предоставляет предпринимателям в сфере туризма различные виды поддержки. В их числе – кредиты, гарантии, лизинг оборудования. Доступны сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, среди которых несколько франшиз для использования в туристической отрасли. Корпорация МСП взаимодействует с крупнейшими заказчиками, которые также приобретают туристические услуги. Заключена Дорожная карта с <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризмом</a>, и мы надеемся, что до конца этого года, мы увидим совместную программу вместе с коллегами", – заявила Ларионова, выступая на стратегической сессии по мерам господдержки малых и средних компаний.В рамках сессии представители Корпорации МСП приняли участие в круглом столе, посвященном различным мерам поддержки субъектов МСП в сфере туризма. В ходе выступлений представители региона отметили, что с 2016 года во Владимирской области успешно реализуется государственная программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области". В рамках этой программы объем финансовой поддержки, доведенный до субъектов МСП в сфере туризма, превысил 24,2 миллиона рублей.В свою очередь, заместитель председателя правления МСП Банка Олег Князев отметил, что сфера туризма является одним из основных направлений поддержки.Представители Корпорации МСП в своих выступлениях напомнили, что в рамках информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП предпринимателям региона доступны сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, который был создан Корпорацией МСП. Так, в разделе "Рассчитай бизнес-план" Портала, представлен функционал расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для создания нового и развития существующего бизнеса по направлениям, связанным с повышением туристской привлекательности городов и развитием городской экономики. В линейке таких бизнесов – общественное питание, туристические агентства, кассы по продаже авиа и железнодорожных билетов, магазины сувениров и других городских сервисных видов бизнеса.В системе также доступен каталог франшиз, в том числе 3 франшизы для размещения туристов (Hampton by Hilton, Хостелы Рус и Travelto) и 36 франшиз в сфере общественного питания, а также обширная база данных объектов недвижимости (включает более 250 тысяч объектов недвижимости разных форм собственности). Представители Корпорации отметил, что местные предприниматели уже активно пользуются ресурсом и на сегодняшний день количество субъектов МСП Владимирской области в сфере туризма, совершивших значимые действия в сервисах Портала Бизнес-навигатора МСП, достигло 715 единиц.Корпорация МСП и ее дочерний банк, <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, предоставляют субъектам МСП в сфере туризма различные виды финансовой поддержки. В 2020 году 5 субъектов МСП, действующих и реализующих проекты в сфере развития туризма во Владимирской области получили в рамках НГС 11,6 миллиона рублей: выдано 4 гарантии и поручительства НГС на общую сумму 0,9 миллиона рублей, 3 прямых кредита МСП Банка на сумму 10,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200925/investproekty-1577780232.html
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корпорация мсп

Корпорация МСП поддержит сферу туризма во Владимирской области

17:40 25.09.2020
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© РИА Новости / А. Чепрунов / Перейти в фотобанкМихайло-Архангельский монастырь в Юрьеве-Польском
Михайло-Архангельский монастырь в Юрьеве-Польском - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / А. Чепрунов
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ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. Корпорация МСП готова оказать всестороннюю поддержу субъектам МСП Владимирской области для развития туристической индустрии, сообщила заместитель генерального директора корпорации Наталья Ларионова. в ходе стратегической сессии по мерам господдержки малых и средних компаний.
"Корпорация МСП предоставляет предпринимателям в сфере туризма различные виды поддержки. В их числе – кредиты, гарантии, лизинг оборудования. Доступны сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, среди которых несколько франшиз для использования в туристической отрасли. Корпорация МСП взаимодействует с крупнейшими заказчиками, которые также приобретают туристические услуги. Заключена Дорожная карта с Ростуризмом, и мы надеемся, что до конца этого года, мы увидим совместную программу вместе с коллегами", – заявила Ларионова, выступая на стратегической сессии по мерам господдержки малых и средних компаний.
В рамках сессии представители Корпорации МСП приняли участие в круглом столе, посвященном различным мерам поддержки субъектов МСП в сфере туризма. В ходе выступлений представители региона отметили, что с 2016 года во Владимирской области успешно реализуется государственная программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области". В рамках этой программы объем финансовой поддержки, доведенный до субъектов МСП в сфере туризма, превысил 24,2 миллиона рублей.
В свою очередь, заместитель председателя правления МСП Банка Олег Князев отметил, что сфера туризма является одним из основных направлений поддержки.
Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Корпорация МСП поддержит 4 инвестпроекта во Владимирской области
Представители Корпорации МСП в своих выступлениях напомнили, что в рамках информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП предпринимателям региона доступны сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, который был создан Корпорацией МСП. Так, в разделе "Рассчитай бизнес-план" Портала, представлен функционал расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для создания нового и развития существующего бизнеса по направлениям, связанным с повышением туристской привлекательности городов и развитием городской экономики. В линейке таких бизнесов – общественное питание, туристические агентства, кассы по продаже авиа и железнодорожных билетов, магазины сувениров и других городских сервисных видов бизнеса.
В системе также доступен каталог франшиз, в том числе 3 франшизы для размещения туристов (Hampton by Hilton, Хостелы Рус и Travelto) и 36 франшиз в сфере общественного питания, а также обширная база данных объектов недвижимости (включает более 250 тысяч объектов недвижимости разных форм собственности). Представители Корпорации отметил, что местные предприниматели уже активно пользуются ресурсом и на сегодняшний день количество субъектов МСП Владимирской области в сфере туризма, совершивших значимые действия в сервисах Портала Бизнес-навигатора МСП, достигло 715 единиц.
Корпорация МСП и ее дочерний банк, МСП Банк, предоставляют субъектам МСП в сфере туризма различные виды финансовой поддержки. В 2020 году 5 субъектов МСП, действующих и реализующих проекты в сфере развития туризма во Владимирской области получили в рамках НГС 11,6 миллиона рублей: выдано 4 гарантии и поручительства НГС на общую сумму 0,9 миллиона рублей, 3 прямых кредита МСП Банка на сумму 10,7 миллиона рублей.
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Корпорация МСП
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