https://ria.ru/20200925/turizm-1577785133.html

Корпорация МСП поддержит сферу туризма во Владимирской области

Корпорация МСП готова оказать всестороннюю поддержу субъектам МСП Владимирской области для развития туристической индустрии, сообщила заместитель генерального... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:40

2020-09-25T17:40

2020-09-25T17:40

корпорация мсп

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<strong>ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. </strong>Корпорация МСП готова оказать всестороннюю поддержу субъектам МСП <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a> для развития туристической индустрии, сообщила заместитель генерального директора корпорации Наталья Ларионова. в ходе стратегической сессии по мерам господдержки малых и средних компаний."<a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорация МСП</a> предоставляет предпринимателям в сфере туризма различные виды поддержки. В их числе – кредиты, гарантии, лизинг оборудования. Доступны сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, среди которых несколько франшиз для использования в туристической отрасли. Корпорация МСП взаимодействует с крупнейшими заказчиками, которые также приобретают туристические услуги. Заключена Дорожная карта с <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризмом</a>, и мы надеемся, что до конца этого года, мы увидим совместную программу вместе с коллегами", – заявила Ларионова, выступая на стратегической сессии по мерам господдержки малых и средних компаний.В рамках сессии представители Корпорации МСП приняли участие в круглом столе, посвященном различным мерам поддержки субъектов МСП в сфере туризма. В ходе выступлений представители региона отметили, что с 2016 года во Владимирской области успешно реализуется государственная программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области". В рамках этой программы объем финансовой поддержки, доведенный до субъектов МСП в сфере туризма, превысил 24,2 миллиона рублей.В свою очередь, заместитель председателя правления МСП Банка Олег Князев отметил, что сфера туризма является одним из основных направлений поддержки.Представители Корпорации МСП в своих выступлениях напомнили, что в рамках информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП предпринимателям региона доступны сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, который был создан Корпорацией МСП. Так, в разделе "Рассчитай бизнес-план" Портала, представлен функционал расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для создания нового и развития существующего бизнеса по направлениям, связанным с повышением туристской привлекательности городов и развитием городской экономики. В линейке таких бизнесов – общественное питание, туристические агентства, кассы по продаже авиа и железнодорожных билетов, магазины сувениров и других городских сервисных видов бизнеса.В системе также доступен каталог франшиз, в том числе 3 франшизы для размещения туристов (Hampton by Hilton, Хостелы Рус и Travelto) и 36 франшиз в сфере общественного питания, а также обширная база данных объектов недвижимости (включает более 250 тысяч объектов недвижимости разных форм собственности). Представители Корпорации отметил, что местные предприниматели уже активно пользуются ресурсом и на сегодняшний день количество субъектов МСП Владимирской области в сфере туризма, совершивших значимые действия в сервисах Портала Бизнес-навигатора МСП, достигло 715 единиц.Корпорация МСП и ее дочерний банк, <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, предоставляют субъектам МСП в сфере туризма различные виды финансовой поддержки. В 2020 году 5 субъектов МСП, действующих и реализующих проекты в сфере развития туризма во Владимирской области получили в рамках НГС 11,6 миллиона рублей: выдано 4 гарантии и поручительства НГС на общую сумму 0,9 миллиона рублей, 3 прямых кредита МСП Банка на сумму 10,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200925/investproekty-1577780232.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп