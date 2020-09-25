Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/titov-1577786496.html
Титов объяснил пребывание в томском отеле в день инцидента с Навальным
Лидер Партии роста Борис Титов посетил Томск 20 августа чтобы поддержать однопартийца Елену Ульянову на выборах в гордуму, сообщила РБК пресс-секретарь... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:00
2020-09-25T19:59
госпитализация алексея навального
партия роста
борис титов
алексей навальный
томск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151593/01/1515930196_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7c8edf962617db61665fd6d025caa442.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Лидер <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> посетил <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томск</a> 20 августа чтобы поддержать однопартийца Елену Ульянову на выборах в гордуму, сообщила <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> пресс-секретарь организации Анастасия Киченко."О том, что случилось с Алексеем, узнали еще в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница. Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, еще томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице", — заявил изданию сам Титов.Ранее сторонники <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> заявили, что в гостинице, где останавливался блогер перед инцидентом в самолете, заметили Бориса Титова.Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как его состояние резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Согласно данным омских медиков, основным диагнозом является нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Причины этого пока неясны, но по итогам обследований ядов в анализах блогера не нашли.Позднее его вывезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, после чего немецкая сторона заявила о якобы отравлении Навального субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Российский МИД также подчеркнул, что ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние оценили как удовлетворительное.
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577766820.html
https://ria.ru/20200925/oruzhie-1577764415.html
Путина тоже можно считать блогером, только телевизионным: сидит перед камерой, постоянно что-то рассказывает, раздаёт "подписчикам" различные обещания, транслирует свои пиар-акции...
80
Нашли блогера. Автор сего поста, будет вам известно, что блогеры не баллотируются в Президенты. Это уже политдеятели. Называйте вещи своими именами, писатели.
59
9
томск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151593/01/1515930196_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_480408ad2853ed9c7f9e0baf7e32c8f7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, партия роста, борис титов, алексей навальный, томск, происшествия

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день инцидента с Навальным

18:00 25.09.2020 (обновлено: 19:59 25.09.2020)
25203
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от "Партии роста" уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Кандидат в президенты РФ от Партии роста уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Лидер Партии роста Борис Титов посетил Томск 20 августа чтобы поддержать однопартийца Елену Ульянову на выборах в гордуму, сообщила РБК пресс-секретарь организации Анастасия Киченко.
"О том, что случилось с Алексеем, узнали еще в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница. Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, еще томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице", — заявил изданию сам Титов.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 13:48
Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских врачей за спасение
Ранее сторонники Алексея Навального заявили, что в гостинице, где останавливался блогер перед инцидентом в самолете, заметили Бориса Титова.
Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как его состояние резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в Москву. Согласно данным омских медиков, основным диагнозом является нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Причины этого пока неясны, но по итогам обследований ядов в анализах блогера не нашли.
Позднее его вывезли в Германию, после чего немецкая сторона заявила о якобы отравлении Навального субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Российский МИД также подчеркнул, что ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние оценили как удовлетворительное.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 13:30
В Кремле напомнили, что все химическое оружие в России было уничтожено
147441424
Обсудить9
Госпитализация Алексея НавальногоПартия РостаБорис ТитовАлексей НавальныйТомскПроисшествия
Популярные комментарии
Путина тоже можно считать блогером, только телевизионным: сидит перед камерой, постоянно что-то рассказывает, раздаёт "подписчикам" различные обещания, транслирует свои пиар-акции...
25 сентября, 19:03
voronov-yanchikvoronov-yanchik
16600355
Нашли блогера. Автор сего поста, будет вам известно, что блогеры не баллотируются в Президенты. Это уже политдеятели. Называйте вещи своими именами, писатели.
25 сентября, 18:30
Nik M.Nik M.
25600028
Рекомендуем
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
В Подмосковье пресекли сходку криминальных авторитетов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Знак коронавируса
Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса
Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Нижегородской области
"Обещал, что зарежет". Кто убил девочку под Нижним Новгородом
Глаз с гемолакрией
Девушка заплакала кровью и напугала врачей
Продукция компании D-Day Miniature Studio
Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Яйцеклетка и сперматозоиды
Обошлись без секса. Случаи непорочного зачатия, подтвержденные наукой
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал ролик с госпитализацией Валерии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния