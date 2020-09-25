https://ria.ru/20200925/titov-1577786496.html

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день инцидента с Навальным

Лидер Партии роста Борис Титов посетил Томск 20 августа чтобы поддержать однопартийца Елену Ульянову на выборах в гордуму, сообщила РБК пресс-секретарь... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:00

2020-09-25T18:00

2020-09-25T19:59

госпитализация алексея навального

партия роста

борис титов

алексей навальный

томск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Лидер <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> посетил <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томск</a> 20 августа чтобы поддержать однопартийца Елену Ульянову на выборах в гордуму, сообщила <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> пресс-секретарь организации Анастасия Киченко."О том, что случилось с Алексеем, узнали еще в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница. Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, еще томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице", — заявил изданию сам Титов.Ранее сторонники <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> заявили, что в гостинице, где останавливался блогер перед инцидентом в самолете, заметили Бориса Титова.Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как его состояние резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Согласно данным омских медиков, основным диагнозом является нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Причины этого пока неясны, но по итогам обследований ядов в анализах блогера не нашли.Позднее его вывезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, после чего немецкая сторона заявила о якобы отравлении Навального субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Российский МИД также подчеркнул, что ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние оценили как удовлетворительное.

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577766820.html

https://ria.ru/20200925/oruzhie-1577764415.html

voronov-yanchik Путина тоже можно считать блогером, только телевизионным: сидит перед камерой, постоянно что-то рассказывает, раздаёт "подписчикам" различные обещания, транслирует свои пиар-акции... 80

Nik M. Нашли блогера. Автор сего поста, будет вам известно, что блогеры не баллотируются в Президенты. Это уже политдеятели. Называйте вещи своими именами, писатели. 59

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томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, партия роста, борис титов, алексей навальный, томск, происшествия