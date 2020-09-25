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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577791285.html
Тихановская обсудила с зампомощника госсекретаря США кризис в Белоруссии
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с зампомощника госсекретаря США Джорджем Кентом обсудила "возможные пути выхода из... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:11
2020-09-25T20:17
джордж кент
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> на встрече с зампомощника госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_dzhordzh-kent/" target="_blank" data-auto="true">Джорджем Кентом</a> обсудила "возможные пути выхода из кризиса" в республике, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов."Сегодня Светлана Тихановская встретилась с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Они обсудили последние события в Беларуси, возможные пути выхода из кризиса, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.В нем отмечается, что политик "поблагодарила за твердую и последовательную позицию США в отношении режима Лукашенко" и напомнила про "важность поддержки гражданского общества" Белоруссии и экономической поддержки <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> "после демократических перемен".Как отметили в пресс-службе, Тихановская провела отдельные звонки с сенаторами США и депутатами Палаты представителей Конгресса США. "Она напомнила о важности непризнания легитимности Лукашенко, поддержке репрессированных и санкциях против лиц, виновных в разгонах мирных протестующих. Светлана Тихановская поприветствовала возможность возвращения посла США в Беларуси, но высказала опасение, что вручение дипломатических грамот Лукашенко может быть воспринято как его признание", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.
https://ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577790071.html
https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html
Встретились две знаковые личности...
31
Это не демократичный поступок. Вот пример: когда Хилари проиграла выборы Трампу, она не стала встречаться с Путиным, Лавровым или главой ЕС. А побесилась с протестами розовых шапочек и успаколась. Жизнь белорусов надо с белорусским обсуждать, а не с кем попало.
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минск
белоруссия
сша
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джордж кент, александр лукашенко, минск, светлана тихановская, белоруссия, сша, в мире

Тихановская обсудила с зампомощника госсекретаря США кризис в Белоруссии

19:11 25.09.2020 (обновлено: 20:17 25.09.2020)
1879
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с зампомощника госсекретаря США Джорджем Кентом обсудила "возможные пути выхода из кризиса" в республике, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов.
"Сегодня Светлана Тихановская встретилась с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Они обсудили последние события в Беларуси, возможные пути выхода из кризиса, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 18:51Протесты в Белоруссии
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
В нем отмечается, что политик "поблагодарила за твердую и последовательную позицию США в отношении режима Лукашенко" и напомнила про "важность поддержки гражданского общества" Белоруссии и экономической поддержки Минска "после демократических перемен".
Как отметили в пресс-службе, Тихановская провела отдельные звонки с сенаторами США и депутатами Палаты представителей Конгресса США. "Она напомнила о важности непризнания легитимности Лукашенко, поддержке репрессированных и санкциях против лиц, виновных в разгонах мирных протестующих. Светлана Тихановская поприветствовала возможность возвращения посла США в Беларуси, но высказала опасение, что вручение дипломатических грамот Лукашенко может быть воспринято как его признание", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Протесты в БелоруссииДжордж КентАлександр ЛукашенкоМинскСветлана ТихановскаяБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Встретились две знаковые личности...
25 сентября, 19:14
Человек и кошка плачут у окошкаЧеловек и кошка плачут у окошка
7210003
Это не демократичный поступок. Вот пример: когда Хилари проиграла выборы Трампу, она не стала встречаться с Путиным, Лавровым или главой ЕС. А побесилась с протестами розовых шапочек и успаколась. Жизнь белорусов надо с белорусским обсуждать, а не с кем попало.
25 сентября, 19:37
Dimon ТрамповDimon Трампов
1500001
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Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
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