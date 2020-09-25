https://ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577791285.html

Тихановская обсудила с зампомощника госсекретаря США кризис в Белоруссии

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с зампомощника госсекретаря США Джорджем Кентом обсудила "возможные пути выхода из... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:11

2020-09-25T19:11

2020-09-25T20:17

джордж кент

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:251:3101:1995_1400x0_80_0_0_8f08677349dd0e7540122ef92b6eccc0.jpg

<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> на встрече с зампомощника госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_dzhordzh-kent/" target="_blank" data-auto="true">Джорджем Кентом</a> обсудила "возможные пути выхода из кризиса" в республике, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов."Сегодня Светлана Тихановская встретилась с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Они обсудили последние события в Беларуси, возможные пути выхода из кризиса, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.В нем отмечается, что политик "поблагодарила за твердую и последовательную позицию США в отношении режима Лукашенко" и напомнила про "важность поддержки гражданского общества" Белоруссии и экономической поддержки <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> "после демократических перемен".Как отметили в пресс-службе, Тихановская провела отдельные звонки с сенаторами США и депутатами Палаты представителей Конгресса США. "Она напомнила о важности непризнания легитимности Лукашенко, поддержке репрессированных и санкциях против лиц, виновных в разгонах мирных протестующих. Светлана Тихановская поприветствовала возможность возвращения посла США в Беларуси, но высказала опасение, что вручение дипломатических грамот Лукашенко может быть воспринято как его признание", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.

https://ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577790071.html

https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html

Человек и кошка плачут у окошка Встретились две знаковые личности... 31

Dimon Трампов Это не демократичный поступок. Вот пример: когда Хилари проиграла выборы Трампу, она не стала встречаться с Путиным, Лавровым или главой ЕС. А побесилась с протестами розовых шапочек и успаколась. Жизнь белорусов надо с белорусским обсуждать, а не с кем попало. 16

18

минск

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж кент, александр лукашенко, минск, светлана тихановская, белоруссия, сша, в мире