Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577790071.html
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
Заявления экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской об инаугурации главы государства Александра Лукашенко являются призывом к нарушению... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:51
2020-09-25T18:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576095645_0:221:2855:1827_1400x0_80_0_0_a7a2806217b0d74bc862310e029dab14.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Заявления экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> об инаугурации главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> являются призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов, за подобные призывы в большинстве стран мира предусмотрено уголовное наказание, заявил РИА Новости информированный источник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Тихановская после инаугурации Лукашенко назвала себя "единственным лидером, избранным белорусским народом". При этом ранее Тихановская заявляла, что не позиционирует себя как будущего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>. По ее словам, инаугурация - "фарс, на самом деле Лукашенко просто ушел на пенсию"."Вызывает удивление заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Она объявила себя единственным избранным лидером, действующего президента назвала пенсионером и призвала сотрудников силовых структур не выполнять его приказы", - сказал он.По словам собеседника агентства, "это является призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов, обещая "свято соблюдать конституцию… мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь". "Усугубляет ситуацию тот факт, что подобные попытки дестабилизации обстановки в Белоруссии Светлана Тихановская предпринимает из-за рубежа", - отметил он.Источник обратил внимание, что "в большинстве стран мира за подобные призывы, ведущие к подрыву государственности и дестабилизации внутриполитической обстановки, предусмотрено уголовное наказание". "В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a> за призывы, направленные, по сути, на разрушение основ государственной власти, предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. В некоторых странах такие деяния приравниваются к актам экстремизма и терроризма", - указал он.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Дата инаугурации президента официально не анонсировалась. Однако в среду госагентство Белта неожиданно передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости. Это спровоцировало в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах республики массовые акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства. По данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране накануне были задержаны 364 человека, из них в Минске – 252.Акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа. При этом проходят также мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/nepriznanie-1577760826.html
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html
Следовало напомнить "информированному источнику", что в большинстве стран мира предусмотрено уголовное наказание, всем фальсификаторам выборов.
71
А узурпация власти что не является преступлением. Лучше выступление Тихоновской послушайте.
56
10
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576095645_63:0:2792:2047_1400x0_80_0_0_83345237386b440540dea40c7541f3b0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире

Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой

18:51 25.09.2020
4168
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заявления экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской об инаугурации главы государства Александра Лукашенко являются призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов, за подобные призывы в большинстве стран мира предусмотрено уголовное наказание, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Тихановская после инаугурации Лукашенко назвала себя "единственным лидером, избранным белорусским народом". При этом ранее Тихановская заявляла, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии. По ее словам, инаугурация - "фарс, на самом деле Лукашенко просто ушел на пенсию".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 12:51Протесты в Белоруссии
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
"Вызывает удивление заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Она объявила себя единственным избранным лидером, действующего президента назвала пенсионером и призвала сотрудников силовых структур не выполнять его приказы", - сказал он.
По словам собеседника агентства, "это является призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов, обещая "свято соблюдать конституцию… мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь". "Усугубляет ситуацию тот факт, что подобные попытки дестабилизации обстановки в Белоруссии Светлана Тихановская предпринимает из-за рубежа", - отметил он.
Источник обратил внимание, что "в большинстве стран мира за подобные призывы, ведущие к подрыву государственности и дестабилизации внутриполитической обстановки, предусмотрено уголовное наказание". "В частности, в Испании, США и Канаде за призывы, направленные, по сути, на разрушение основ государственной власти, предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. В некоторых странах такие деяния приравниваются к актам экстремизма и терроризма", - указал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Спросите у разведки". Что произошло на инаугурации Лукашенко
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Дата инаугурации президента официально не анонсировалась. Однако в среду госагентство Белта неожиданно передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости. Это спровоцировало в Минске и других городах республики массовые акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. МВД Белоруссии заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства. По данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране накануне были задержаны 364 человека, из них в Минске – 252.
Акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа. При этом проходят также мероприятия сторонников Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
218300210
Обсудить10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Следовало напомнить "информированному источнику", что в большинстве стран мира предусмотрено уголовное наказание, всем фальсификаторам выборов.
25 сентября, 19:19
Василий КнуттВасилий Кнутт
11020355
А узурпация власти что не является преступлением. Лучше выступление Тихоновской послушайте.
25 сентября, 19:19
Aleksandr.thebest AleksandrAleksandr.thebest Aleksandr
5010545
Рекомендуем
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине
МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального
Светлана Тихановская
Тихановская обсудила с зампомощника госсекретаря США кризис в Белоруссии
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Продукция компании D-Day Miniature Studio
Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
МИД заявил, что ОЗХО превысила свои полномочия в деле Навального
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Здание парламента в Будапеште
Венгрия назвала санкции против России неразумной политикой
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил семью Байдена в связях с Россией
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Литва попросила МАГАТЭ следить за безопасностью Белорусской АЭС
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Евросовета призвал наказать виновных в Белоруссии и деле Навального
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
МИД обвинил ОЗХО в предвзятости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния