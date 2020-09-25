https://ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577790071.html

Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой

Заявления экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской об инаугурации главы государства Александра Лукашенко являются призывом к нарушению... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:51

2020-09-25T18:51

2020-09-25T18:51

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

москва

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Заявления экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> об инаугурации главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> являются призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов, за подобные призывы в большинстве стран мира предусмотрено уголовное наказание, заявил РИА Новости информированный источник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Тихановская после инаугурации Лукашенко назвала себя "единственным лидером, избранным белорусским народом". При этом ранее Тихановская заявляла, что не позиционирует себя как будущего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>. По ее словам, инаугурация - "фарс, на самом деле Лукашенко просто ушел на пенсию"."Вызывает удивление заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Она объявила себя единственным избранным лидером, действующего президента назвала пенсионером и призвала сотрудников силовых структур не выполнять его приказы", - сказал он.По словам собеседника агентства, "это является призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов, обещая "свято соблюдать конституцию… мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь". "Усугубляет ситуацию тот факт, что подобные попытки дестабилизации обстановки в Белоруссии Светлана Тихановская предпринимает из-за рубежа", - отметил он.Источник обратил внимание, что "в большинстве стран мира за подобные призывы, ведущие к подрыву государственности и дестабилизации внутриполитической обстановки, предусмотрено уголовное наказание". "В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a> за призывы, направленные, по сути, на разрушение основ государственной власти, предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. В некоторых странах такие деяния приравниваются к актам экстремизма и терроризма", - указал он.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Дата инаугурации президента официально не анонсировалась. Однако в среду госагентство Белта неожиданно передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости. Это спровоцировало в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах республики массовые акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства. По данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране накануне были задержаны 364 человека, из них в Минске – 252.Акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа. При этом проходят также мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/nepriznanie-1577760826.html

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Василий Кнутт Следовало напомнить "информированному источнику", что в большинстве стран мира предусмотрено уголовное наказание, всем фальсификаторам выборов. 71

Aleksandr.thebest Aleksandr А узурпация власти что не является преступлением. Лучше выступление Тихоновской послушайте. 56

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москва

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире