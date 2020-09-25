https://ria.ru/20200925/testirovanie-1577780363.html
Школы Подмосковья присоединятся к международному исследованию
Осенью в международном исследовании PISA поучаствуют 150 образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:32
2020-09-25T16:32
2020-09-25T16:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Осенью в международном исследовании PISA поучаствуют 150 образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/shkoly-podmoskovja-pouchastvujut-v-mezhdunarodnom-issledovanii-pisa/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования."Образовательные организации были определены в ходе репрезентативной выборки", — отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.Тестирование продлится с 19 октября по 8 ноября. На все вопросы 15-летние учащиеся будут отвечать анонимно."Полученные результаты очень важны, они позволят оценить состояние системы образования региона, в том числе способность школьников применять в реальной жизни знания, полученные во время учебы", — добавила Каклюгина.Сейчас выбранные школы готовятся к предстоящему тестированию. Их участие в исследовании пройдет в строгом соответствии с методологией PISA.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Осенью в международном исследовании PISA поучаствуют 150 образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.
"Образовательные организации были определены в ходе репрезентативной выборки", — отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Тестирование продлится с 19 октября по 8 ноября. На все вопросы 15-летние учащиеся будут отвечать анонимно.
"Полученные результаты очень важны, они позволят оценить состояние системы образования региона, в том числе способность школьников применять в реальной жизни знания, полученные во время учебы", — добавила Каклюгина.
Сейчас выбранные школы готовятся к предстоящему тестированию. Их участие в исследовании пройдет в строгом соответствии с методологией PISA.