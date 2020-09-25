https://ria.ru/20200925/televidenie-1577758912.html

Максим Фадеев заявил о смерти телевидения в России

Композитор, музыкальный продюсер и исполнитель Максим Фадеев в интервью на YouTube поделился своим мнением о российском телевидении. На его взгляд, оно давно... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:34

2020-09-25T12:34

2020-09-25T12:34

шоу-бизнес

максим фадеев

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Композитор, музыкальный продюсер и исполнитель <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Фадеев</a> в интервью на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> поделился своим мнением о российском телевидении. На его взгляд, оно давно уже не существует.По словам знаменитости, ТВ-формат изжил себя еще восемь лет назад."Это просто симуляция. Нет телевидения. Есть люди, которые хотят зарабатывать. "Сидят на своих зарплатах" и "пилят" последние возможности. Сегодня YouTube уже телевидение. Единственное централизованное телевидение, в котором можно посмотреть все что угодно, а не то, что тебе рекомендует какой-нибудь редактор", — заявил Максим Фадеев каналу Metametrica.Также продюсер заявил, что на российском телевидении слишком уж много жестокости и ток-шоу.

https://ria.ru/20200516/1571533779.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, максим фадеев