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Максим Фадеев заявил о смерти телевидения в России
Композитор, музыкальный продюсер и исполнитель Максим Фадеев в интервью на YouTube поделился своим мнением о российском телевидении. На его взгляд, оно давно... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:34
2020-09-25T12:34
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Композитор, музыкальный продюсер и исполнитель <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Фадеев</a> в интервью на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> поделился своим мнением о российском телевидении. На его взгляд, оно давно уже не существует.По словам знаменитости, ТВ-формат изжил себя еще восемь лет назад."Это просто симуляция. Нет телевидения. Есть люди, которые хотят зарабатывать. "Сидят на своих зарплатах" и "пилят" последние возможности. Сегодня YouTube уже телевидение. Единственное централизованное телевидение, в котором можно посмотреть все что угодно, а не то, что тебе рекомендует какой-нибудь редактор", — заявил Максим Фадеев каналу Metametrica.Также продюсер заявил, что на российском телевидении слишком уж много жестокости и ток-шоу.
https://ria.ru/20200516/1571533779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, максим фадеев

Максим Фадеев заявил о смерти телевидения в России

12:34 25.09.2020
2690
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Композитор, музыкальный продюсер и исполнитель Максим Фадеев в интервью на YouTube поделился своим мнением о российском телевидении. На его взгляд, оно давно уже не существует.
По словам знаменитости, ТВ-формат изжил себя еще восемь лет назад.
"Это просто симуляция. Нет телевидения. Есть люди, которые хотят зарабатывать. "Сидят на своих зарплатах" и "пилят" последние возможности. Сегодня YouTube уже телевидение. Единственное централизованное телевидение, в котором можно посмотреть все что угодно, а не то, что тебе рекомендует какой-нибудь редактор", — заявил Максим Фадеев каналу Metametrica.
Также продюсер заявил, что на российском телевидении слишком уж много жестокости и ток-шоу.
Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 16.05.2020
16 мая, 05:58
Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
1721102
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Шоу-бизнесМаксим Фадеев
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