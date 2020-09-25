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https://ria.ru/20200925/telegram-1577769782.html
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживал... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:26
2020-09-25T15:21
telegram (приложение)
павел дуров
белоруссия
украина
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> из нескольких стран, включая Россию, сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживал сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 13.25 мск. При этом наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, а также в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и других странах.Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (72%) и проблемы с отправкой сообщений (27%).Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Дуровым</a>, основателем соцсети "ВКонтакте".На данный момент, пользователи Telegram из России сообщают, что мессенджер снова работает, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Так, о возобновлении работы мессенджера сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска. Также об этом пишут пользователи из других стран - Украины, Казахстана, Узбекистана.Около 15:00, мессенджер Telegram, о сбое в котором сообщали пользователи из ряда стран, восстановил работу в нормальном режиме, говорится в сообщении Telegram на его странице в Twitter.Некоторые проблемы в работе Telegram сохраняются в Европе и у отдельных пользователей в других странах, говорится в сообщении компании в ее аккаунте в Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/ukraina-1577753482.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/alimenty-1577622915.html
3
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
telegram (приложение), павел дуров, белоруссия, украина, технологии, общество

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

14:26 25.09.2020 (обновлено: 15:21 25.09.2020)
739
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживал сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 13.25 мск. При этом наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, а также в Белоруссии, Украине и других странах.
Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (72%) и проблемы с отправкой сообщений (27%).
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 11:37
Пользователей российских соцсетей на Украине поставят на учет полиции
На данный момент, пользователи Telegram из России сообщают, что мессенджер снова работает, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Так, о возобновлении работы мессенджера сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска. Также об этом пишут пользователи из других стран - Украины, Казахстана, Узбекистана.
Около 15:00, мессенджер Telegram, о сбое в котором сообщали пользователи из ряда стран, восстановил работу в нормальном режиме, говорится в сообщении Telegram на его странице в Twitter.
"Некоторые из наших пользователей в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением за последние 45 минут. Теперь все должно быть в порядке, извините за неудобства", - говорится в сообщении.
Некоторые проблемы в работе Telegram сохраняются в Европе и у отдельных пользователей в других странах, говорится в сообщении компании в ее аккаунте в Twitter.
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Telegram (приложение)Павел ДуровБелоруссияУкраинаТехнологииОбщество
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