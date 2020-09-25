https://ria.ru/20200925/styuardessa-1577764518.html

Фото стюардессы на тележке для раздачи еды вызвало ажиотаж в Сети

В Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties появилось фото американской стюардессы Руби Акоста, которое восхитило подписчиков микроблога. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:31

2020-09-25T13:31

2020-09-25T13:31

новости - туризм

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a>-аккаунте @cabin_crew_beauties появилось фото американской стюардессы Руби Акоста, которое восхитило подписчиков микроблога. На снимке девушка позирует сидя со скрещенными ногами на тележке для хранения и раздачи еды. Она одета в синюю форму авиакомпании, состоящую из рубашки, мини-юбки и черных туфель на невысоком каблуке. Подписчики аккаунта бурно отреагировали на снимок бортпроводницы. "Красивая девушка и прекрасные ноги", "Восхитительна!", "Будь счастлива", "Красавица! Красавица! Красавица!", "Сногсшибательная", — написали они в комментариях.

https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, в мире