https://ria.ru/20200925/styuardessa-1577764518.html
Фото стюардессы на тележке для раздачи еды вызвало ажиотаж в Сети
В Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties появилось фото американской стюардессы Руби Акоста, которое восхитило подписчиков микроблога. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:31
2020-09-25T13:31
2020-09-25T13:31
новости - туризм
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a>-аккаунте @cabin_crew_beauties появилось фото американской стюардессы Руби Акоста, которое восхитило подписчиков микроблога. На снимке девушка позирует сидя со скрещенными ногами на тележке для хранения и раздачи еды. Она одета в синюю форму авиакомпании, состоящую из рубашки, мини-юбки и черных туфель на невысоком каблуке. Подписчики аккаунта бурно отреагировали на снимок бортпроводницы. "Красивая девушка и прекрасные ноги", "Восхитительна!", "Будь счастлива", "Красавица! Красавица! Красавица!", "Сногсшибательная", — написали они в комментариях.
https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, в мире