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На Ямале баржа с дизельным топливом столкнулась с теплоходом
Нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, пострадавших и нефтеразлива нет, сообщает пресс-служба Уральской... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:04
2020-09-25T09:04
2020-09-25T09:31
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись на реке в <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">Ямало-Ненецком автономном округе</a>, пострадавших и нефтеразлива нет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности судоходства."По имеющимся данным, в настоящее время жертв и пострадавших, а также разлива нефтепродуктов нет", - добавили в пресс-службе.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия