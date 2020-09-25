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На Ямале баржа с дизельным топливом столкнулась с теплоходом

Нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, пострадавших и нефтеразлива нет, сообщает пресс-служба Уральской... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:04

2020-09-25T09:04

2020-09-25T09:31

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись на реке в <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">Ямало-Ненецком автономном округе</a>, пострадавших и нефтеразлива нет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности судоходства."По имеющимся данным, в настоящее время жертв и пострадавших, а также разлива нефтепродуктов нет", - добавили в пресс-службе.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия