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На Ямале баржа с дизельным топливом столкнулась с теплоходом
Нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, пострадавших и нефтеразлива нет, сообщает пресс-служба Уральской... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:04
2020-09-25T09:31
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись на реке в <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">Ямало-Ненецком автономном округе</a>, пострадавших и нефтеразлива нет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности судоходства."По имеющимся данным, в настоящее время жертв и пострадавших, а также разлива нефтепродуктов нет", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия

На Ямале баржа с дизельным топливом столкнулась с теплоходом

09:04 25.09.2020 (обновлено: 09:31 25.09.2020)
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© Фото : Уральская транспортная прокуратураБаржа
Баржа - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен - РИА Новости. Нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись на реке в Ямало-Ненецком автономном округе, пострадавших и нефтеразлива нет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на 72-м километре Хаманельской Оби произошло столкновение нефтеналивной баржи с теплоходом. В результате груженная дизельным топливом баржа получила пробоину", - говорится в сообщении.
Ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности судоходства.
"По имеющимся данным, в настоящее время жертв и пострадавших, а также разлива нефтепродуктов нет", - добавили в пресс-службе.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
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