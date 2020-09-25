https://ria.ru/20200925/spetssluzhby-1577738288.html

Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы

Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T02:16

2020-09-25T02:16

2020-09-25T10:26

телефон

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/144960/18/1449601869_0:44:4804:2746_1400x0_80_0_0_a394b191eb470cec0f4b6e79be98e507.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут узнать о судимостях, штрафах (оплаченных и неоплаченных), прописке, номере <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефона</a> человека, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200925/832069381.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телефон, технологии