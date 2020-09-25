https://ria.ru/20200925/spetssluzhby-1577738288.html
Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T02:16
2020-09-25T02:16
2020-09-25T10:26
телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут узнать о судимостях, штрафах (оплаченных и неоплаченных), прописке, номере <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефона</a> человека, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200925/832069381.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телефон, технологии