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https://ria.ru/20200925/spetssluzhby-1577738288.html
Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T02:16
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телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут узнать о судимостях, штрафах (оплаченных и неоплаченных), прописке, номере <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефона</a> человека, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200925/832069381.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
телефон, технологии

Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы

02:16 25.09.2020 (обновлено: 10:26 25.09.2020)
4570
© Fotolia / tieroСотрудник спецслужб осуществляет наблюдение
Сотрудник спецслужб осуществляет наблюдение - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Fotolia / tiero
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут узнать о судимостях, штрафах (оплаченных и неоплаченных), прописке, номере телефона человека, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Спецслужбы, к примеру, могут потребовать детализацию звонков определенного человека в том случае, если подозревают, что он совершил или готов совершить преступление. В течение некоторого времени формируется доказательная база. Важно, чтобы собранные данные не стали достоянием третьих лиц, но это уже больше относится к утечке информации", — отмечает эксперт.
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