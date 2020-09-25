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Девушка заплакала кровью и напугала врачей
Бразильские врачи пытаются выяснить причину, по которой у пятнадцатилетней жительницы деревни близ Сан-Паулу из глаз начали течь кровавые слезы, пишет портал... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:56
2020-09-25T18:47
биология
здоровье
здоровье - общество
сан-паулу (город)
бразилия
наука
медицина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Бразильские врачи пытаются выяснить причину, по которой у пятнадцатилетней жительницы деревни близ <a href="http://ria.ru/location_Sao_Paulo/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Паулу</a> из глаз начали течь кровавые слезы, пишет <a href="https://www.uol.com.br/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портал UOL</a>.Как сообщается, девушка и ее родители обратились за помощью уже в несколько больниц, но ни томография, ни другие анализы не помогли установить какой-либо диагноз. По информации издания, исследования продолжаются около недели, сейчас медики проводят дополнительные обследования.Врач Рафаэль Антонио Барбоза Делсин заявил, что науке уже известны случаи, когда у пациентов из глаз выделяется кровь. Этот синдром называют гемолакрией."Иногда она (гемолакрия — Прим. ред.) исчезает так же внезапно, как появилась, без лечения и постановки окончательного диагноза", — цитирует UOL офтальмолога.Также издание уточнило, что, согласно данным экспертов, "кровавые слезы" могут возникнуть из-за инфекции внутри глаза, высокого давления, проблем со свертываемостью крови или гормонами.По информации портала, при выделениях пациентка не чувствует боли, но ее родители напуганы и надеются скорее узнать диагноз дочери.
https://ria.ru/20200709/1574071449.html
https://ria.ru/20200113/1563369254.html
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сан-паулу (город)
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биология, здоровье, здоровье - общество, сан-паулу (город), бразилия, наука, медицина, в мире

Девушка заплакала кровью и напугала врачей

16:56 25.09.2020 (обновлено: 18:47 25.09.2020)
2932
© Фото : NataliiaKГлаз с гемолакрией
Глаз с гемолакрией - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : NataliiaK
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бразильские врачи пытаются выяснить причину, по которой у пятнадцатилетней жительницы деревни близ Сан-Паулу из глаз начали течь кровавые слезы, пишет портал UOL.
Как сообщается, девушка и ее родители обратились за помощью уже в несколько больниц, но ни томография, ни другие анализы не помогли установить какой-либо диагноз. По информации издания, исследования продолжаются около недели, сейчас медики проводят дополнительные обследования.
Расстроенная женщина - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 08:00РИА Наука
Тайна горючих слез. Когда кровь льется из глаз
Врач Рафаэль Антонио Барбоза Делсин заявил, что науке уже известны случаи, когда у пациентов из глаз выделяется кровь. Этот синдром называют гемолакрией.
"Иногда она (гемолакрия — Прим. ред.) исчезает так же внезапно, как появилась, без лечения и постановки окончательного диагноза", — цитирует UOL офтальмолога.
© Фото : UOLКадр из трансляции портала UOL
Кадр из трансляции портала UOL - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : UOL
Кадр из трансляции портала UOL
Также издание уточнило, что, согласно данным экспертов, "кровавые слезы" могут возникнуть из-за инфекции внутри глаза, высокого давления, проблем со свертываемостью крови или гормонами.
По информации портала, при выделениях пациентка не чувствует боли, но ее родители напуганы и надеются скорее узнать диагноз дочери.
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13 января, 15:58РИА Наука
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биологияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоСан-Паулу (город)БразилияНаукаМедицинаВ мире
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