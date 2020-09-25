https://ria.ru/20200925/slezy-1577781775.html

Девушка заплакала кровью и напугала врачей

Бразильские врачи пытаются выяснить причину, по которой у пятнадцатилетней жительницы деревни близ Сан-Паулу из глаз начали течь кровавые слезы, пишет портал... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:56

2020-09-25T16:56

2020-09-25T18:47

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Бразильские врачи пытаются выяснить причину, по которой у пятнадцатилетней жительницы деревни близ <a href="http://ria.ru/location_Sao_Paulo/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Паулу</a> из глаз начали течь кровавые слезы, пишет <a href="https://www.uol.com.br/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портал UOL</a>.Как сообщается, девушка и ее родители обратились за помощью уже в несколько больниц, но ни томография, ни другие анализы не помогли установить какой-либо диагноз. По информации издания, исследования продолжаются около недели, сейчас медики проводят дополнительные обследования.Врач Рафаэль Антонио Барбоза Делсин заявил, что науке уже известны случаи, когда у пациентов из глаз выделяется кровь. Этот синдром называют гемолакрией."Иногда она (гемолакрия — Прим. ред.) исчезает так же внезапно, как появилась, без лечения и постановки окончательного диагноза", — цитирует UOL офтальмолога.Также издание уточнило, что, согласно данным экспертов, "кровавые слезы" могут возникнуть из-за инфекции внутри глаза, высокого давления, проблем со свертываемостью крови или гормонами.По информации портала, при выделениях пациентка не чувствует боли, но ее родители напуганы и надеются скорее узнать диагноз дочери.

https://ria.ru/20200709/1574071449.html

https://ria.ru/20200113/1563369254.html

2

сан-паулу (город)

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, здоровье - общество, сан-паулу (город), бразилия, наука, медицина, в мире