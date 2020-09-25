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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/shtraf-1577773019.html
Собянин напомнил о штрафах за нарушение масочного режима в Москве
Москвичей, у которых не будет средств индивидуальной защиты, могут не пустить в магазин или даже оштрафовать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:02
2020-09-25T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Москвичей, у которых не будет средств индивидуальной защиты, могут не пустить в магазин или даже оштрафовать, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">личном блоге</a>."Помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать", - написал Собянин. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин напомнил о штрафах за нарушение масочного режима в Москве

15:02 25.09.2020 (обновлено: 15:11 25.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москвичей, у которых не будет средств индивидуальной защиты, могут не пустить в магазин или даже оштрафовать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать", - написал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
10600510
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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