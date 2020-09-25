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Полиция нашла школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове
Сотрудники полиции установили девушек, танцевавших у Вечного огня в Кирове, ими оказались школьницы 13-14 лет, сообщает УМВД России по Кировской области. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:43
2020-09-25T12:43
tiktok
кировская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции установили девушек, танцевавших у Вечного огня в Кирове, ими оказались школьницы 13-14 лет, сообщает УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.Ранее в местном сообществе "Место происшествия. Киров" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое на воинском мемориале, где три девушки исполнили странный "ритуал" у Вечного огня. Утверждается, что девушки снимали видеоролики для <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>. Полиция и прокуратура организовали проверки по факту "антиобщественных действий у мемориального комплекса".Опрошенные полицией девушки рассказали, что не имели "намерений совершить антиобщественные действия и оскорбить память погибших, позирование и фотографирование на фоне Вечного огня производили в личных целях". Сообщается, что на учете в органах внутренних дел школьницы не состояли.
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кировская область
РИА Новости
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РИА Новости
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tiktok, кировская область, происшествия

Полиция нашла школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове

12:43 25.09.2020
3934
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции установили девушек, танцевавших у Вечного огня в Кирове, ими оказались школьницы 13-14 лет, сообщает УМВД России по Кировской области.
Ранее в местном сообществе "Место происшествия. Киров" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое на воинском мемориале, где три девушки исполнили странный "ритуал" у Вечного огня. Утверждается, что девушки снимали видеоролики для TikTok. Полиция и прокуратура организовали проверки по факту "антиобщественных действий у мемориального комплекса".
"В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки по факту размещения в сети Интернет видеоролика, на котором были запечатлены молодые девушки, проводившие фотосессию у мемориального комплекса кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, их личности установлены. Ими оказались три школьницы 13 и 14 лет", - говорится в сообщении УМВД по Кировской области.
Опрошенные полицией девушки рассказали, что не имели "намерений совершить антиобщественные действия и оскорбить память погибших, позирование и фотографирование на фоне Вечного огня производили в личных целях". Сообщается, что на учете в органах внутренних дел школьницы не состояли.
"Со школьницами и их родителями проведены профилактические беседы. Информация доведена до руководителей учебных заведений, обращено внимание на усиление работы с учащимися по патриотическому воспитанию", - подчеркивается в сообщении.
23610416
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TikTokКировская областьПроисшествия
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