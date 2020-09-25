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Полиция нашла школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове

Сотрудники полиции установили девушек, танцевавших у Вечного огня в Кирове, ими оказались школьницы 13-14 лет, сообщает УМВД России по Кировской области. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:43

2020-09-25T12:43

2020-09-25T12:43

tiktok

кировская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции установили девушек, танцевавших у Вечного огня в Кирове, ими оказались школьницы 13-14 лет, сообщает УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.Ранее в местном сообществе "Место происшествия. Киров" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое на воинском мемориале, где три девушки исполнили странный "ритуал" у Вечного огня. Утверждается, что девушки снимали видеоролики для <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>. Полиция и прокуратура организовали проверки по факту "антиобщественных действий у мемориального комплекса".Опрошенные полицией девушки рассказали, что не имели "намерений совершить антиобщественные действия и оскорбить память погибших, позирование и фотографирование на фоне Вечного огня производили в личных целях". Сообщается, что на учете в органах внутренних дел школьницы не состояли.

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кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, кировская область, происшествия