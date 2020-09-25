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https://ria.ru/20200925/shikotan-1577739169.html
Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил
Пользователи японского сервиса Yahoo News Japan прокомментировали сюжет телерадиокомпании STV News о строительстве дорог на Шикотане, одном из островов Южных... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T04:48
2020-09-25T10:22
россия
синдзо абэ
шикотан
владимир путин
япония
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">японского</a> сервиса <a href="https://news.yahoo.co.jp/" target="_blank">Yahoo News Japan</a> прокомментировали сюжет телерадиокомпании <a href="https://www.stv.jp/news/index.html" target="_blank">STV News</a> о строительстве дорог на <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотане</a>, одном из островов Южных Курил.В материале говорилось, что хозяйственное освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу, создаваемую в рамках плана развития Курильского архипелага, достроят в будущем году. "Когда-то бывший премьер-министр Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> обещал "лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией". И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение "россиизации" "северных территорий", — говорится в сюжете.Японские читатели возмутились таким положением дел."Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть", — констатировал пользователь tkz."До России голос Японии не доходит. А жаль!" — заявил yus."Вы понимаете, что "северные территории" не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны!" — написал nanigeni."У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова!" — заметил h13.При некоторые пользователи положительно оценили развитие инфраструктуры острова."Будет на островах лучше инфраструктура — поедет на них больше народа, например на огромный рыбоперерабатывающий завод", — написал qqw."Если инвестиции пойдут в дело, то и хорошо!" — считает h2b."Ну что же, пусть и запоздалое, но развитие всегда дело хорошее", — добавил dodomindo.Территориальный спор между Россией и ЯпониейОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности южных <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>: по итогам войны весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итурупа</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашира</a>, Шикотана и группы необитаемых островов Хабомаи. В Японии эти острова называют "северными территориями".Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.В 2018 году <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, который до этого требовал вернуть все четыре острова и лишь затем соглашался подписать мирный договор.Москва же не раз подчеркивала, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200924/248182633.html">на сайте ИноСМИ</a></em></strong> <strong><em>&gt;&gt;</em></strong>
https://ria.ru/20200904/kurily-1576714393.html
https://ria.ru/20200818/1575917078.html
https://realty.ria.ru/20200924/shikotan-1577690432.html
Вроде бы японцы на тормознутых не похожи, но ведут себя как-то странно. Оспаривать надо было в августе 1945 года. Раз профукали тогда, теперь всё уже, ваш поезд ушёл далеко, далеко. И нечего теперь будоражить весь мир такими несуразными претензиями. Переведите пожалуйста на японский кто знает.
92
Прадед рассказывал японцы китайцев за людей не считали. Как скот водили в кандалах, девушек увозили в притоны. А вояки были так себе.
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россия
шикотан
япония
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россия, синдзо абэ, шикотан, владимир путин, япония, в мире

Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил

04:48 25.09.2020 (обновлено: 10:22 25.09.2020)
59895
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМаяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи японского сервиса Yahoo News Japan прокомментировали сюжет телерадиокомпании STV News о строительстве дорог на Шикотане, одном из островов Южных Курил.
В материале говорилось, что хозяйственное освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу, создаваемую в рамках плана развития Курильского архипелага, достроят в будущем году.
Скала Чертовка на острове Итуруп - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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"Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал "лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией". И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение "россиизации" "северных территорий", — говорится в сюжете.
Японские читатели возмутились таким положением дел.
"Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть", — констатировал пользователь tkz.
"До России голос Японии не доходит. А жаль!" — заявил yus.
"Вы понимаете, что "северные территории" не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны!" — написал nanigeni.
"У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова!" — заметил h13.
При некоторые пользователи положительно оценили развитие инфраструктуры острова.
"Будет на островах лучше инфраструктура — поедет на них больше народа, например на огромный рыбоперерабатывающий завод", — написал qqw.
"Если инвестиции пойдут в дело, то и хорошо!" — считает h2b.
"Ну что же, пусть и запоздалое, но развитие всегда дело хорошее", — добавил dodomindo.
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Территориальный спор между Россией и Японией

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: по итогам войны весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов Хабомаи. В Японии эти острова называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
В 2018 году Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, который до этого требовал вернуть все четыре острова и лишь затем соглашался подписать мирный договор.
Москва же не раз подчеркивала, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Остров Шикотан Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 09:33
На курильском острове Шикотан впервые в истории асфальтируют дороги
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Обсудить20
РоссияСиндзо АбэШикотанВладимир ПутинЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Вроде бы японцы на тормознутых не похожи, но ведут себя как-то странно. Оспаривать надо было в августе 1945 года. Раз профукали тогда, теперь всё уже, ваш поезд ушёл далеко, далеко. И нечего теперь будоражить весь мир такими несуразными претензиями. Переведите пожалуйста на японский кто знает.
25 сентября, 05:59
Константин NoskovКонстантин Noskov
9010001
Прадед рассказывал японцы китайцев за людей не считали. Как скот водили в кандалах, девушек увозили в притоны. А вояки были так себе.
25 сентября, 06:15
СтоличнаяСтоличная
8011002
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