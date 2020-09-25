Пленарная сессия Северного форума по устойчивому развитию
14:31 25.09.2020 (обновлено: 17:14 25.09.2020)
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28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пленарная сессия II Международного Северного форума по устойчивому развитию.
Участники:
- первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр НЕРАДЬКО;
- губернатор Ненецкого автономного округа, председатель Северного форума Юрий БЕЗДУДНЫЙ;
- глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ;
- государственный советник Республики Саха (Якутия), первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил НИКОЛАЕВ;
- заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий ЦЫКАЛОВ;
- специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир ПАНОВ;
- руководитель Дирекции по арктическим программам МГТУ им. Н.Э. Баумана Родион СТЕПАНОВ;
- ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Анатолий НИКОЛАЕВ;
- директор Российского отделения Международного консорциума "Трансконтиненталь" Виктор РАЗБЕГИН;
- генеральный директор Института регионального консалтинга Александр ПИЛЯСОВ;
- председатель Арктического круга Оулавюр Рагнар ГРИМССОН (Исландия);
- экономист, профессор Эрик РАЙНЕРТ (Норвегия);
- профессор Китайского университета океанологии ГО Пэйцин;
- экономист Оран ЯНГ (США);
- генеральный секретарь Всемирной организации объединенных городов и местных властей Эмилия САЙЗ;
- руководитель Программы профилирования жизнеспособности городов Программы ООН по населенным пунктам Эстебан ЛЕОН;
- геополитик, профессор Университета Лапландии Ласси ХЕЙНИНЕН (Финляндия);
- президент Университета Арктики Ларс КУЛЛЕРУД.
II Международный Северный форум по устойчивому развитию пройдет 27-30 сентября в онлайн-формате. Основная тема форума: "Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике".
Организаторы: Правительство Республики Саха (Якутия), Международная организация северных регионов "Северный форум" и Северо-Восточный федеральный университет.
Подробная информация и регистрация на сайте
Трансляция мероприятия на официальном канале "Северного форума".
- первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр НЕРАДЬКО;
- губернатор Ненецкого автономного округа, председатель Северного форума Юрий БЕЗДУДНЫЙ;
- глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ;
- государственный советник Республики Саха (Якутия), первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил НИКОЛАЕВ;
- заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий ЦЫКАЛОВ;
- специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир ПАНОВ;
- руководитель Дирекции по арктическим программам МГТУ им. Н.Э. Баумана Родион СТЕПАНОВ;
- ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Анатолий НИКОЛАЕВ;
- директор Российского отделения Международного консорциума "Трансконтиненталь" Виктор РАЗБЕГИН;
- генеральный директор Института регионального консалтинга Александр ПИЛЯСОВ;
- председатель Арктического круга Оулавюр Рагнар ГРИМССОН (Исландия);
- экономист, профессор Эрик РАЙНЕРТ (Норвегия);
- профессор Китайского университета океанологии ГО Пэйцин;
- экономист Оран ЯНГ (США);
- генеральный секретарь Всемирной организации объединенных городов и местных властей Эмилия САЙЗ;
- руководитель Программы профилирования жизнеспособности городов Программы ООН по населенным пунктам Эстебан ЛЕОН;
- геополитик, профессор Университета Лапландии Ласси ХЕЙНИНЕН (Финляндия);
- президент Университета Арктики Ларс КУЛЛЕРУД.
II Международный Северный форум по устойчивому развитию пройдет 27-30 сентября в онлайн-формате. Основная тема форума: "Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике".
Организаторы: Правительство Республики Саха (Якутия), Международная организация северных регионов "Северный форум" и Северо-Восточный федеральный университет.
Подробная информация и регистрация на сайте
Трансляция мероприятия на официальном канале "Северного форума".