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Пленарная сессия Северного форума по устойчивому развитию
28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пленарная сессия II Международного Северного форума по устойчивому развитию.
2020-09-25T14:31
2020-09-25T17:14
анонсы
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<strong>Участники:</strong><br>- первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр НЕРАДЬКО;<br>- губернатор Ненецкого автономного округа, председатель Северного форума Юрий БЕЗДУДНЫЙ;<br>- глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ;<br>- государственный &nbsp;советник Республики Саха (Якутия), первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил НИКОЛАЕВ; <br>- заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий ЦЫКАЛОВ;<br>- специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир ПАНОВ;<br>- руководитель Дирекции по арктическим программам МГТУ им. Н.Э. Баумана Родион СТЕПАНОВ;<br>- ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Анатолий НИКОЛАЕВ;<br>- директор Российского отделения Международного консорциума "Трансконтиненталь" Виктор РАЗБЕГИН;<br>- генеральный директор Института регионального консалтинга Александр ПИЛЯСОВ;<br>- председатель Арктического круга Оулавюр Рагнар ГРИМССОН (Исландия);<br>- экономист, профессор Эрик РАЙНЕРТ (Норвегия);<br>- профессор Китайского университета океанологии ГО Пэйцин;<br>- экономист Оран ЯНГ (США);<br>- генеральный секретарь Всемирной организации объединенных городов и местных властей Эмилия САЙЗ;<br>- руководитель Программы профилирования жизнеспособности городов Программы ООН по населенным пунктам Эстебан ЛЕОН;<br>- геополитик, профессор Университета Лапландии Ласси ХЕЙНИНЕН (Финляндия);<br>- президент Университета Арктики Ларс КУЛЛЕРУД.<br><br>II Международный Северный форум по устойчивому развитию пройдет 27-30 сентября в онлайн-формате. Основная тема форума: "Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике".<br>Организаторы: Правительство Республики Саха (Якутия), Международная организация северных регионов "Северный форум" и Северо-Восточный федеральный университет.<br><br><strong>Подробная информация и регистрация <a href="https://nsdf.ru/" target="_blank">на сайте</a></strong><br><strong>Трансляция мероприятия <a href="https://www.youtube.com/channel/UC6oVddUKkEEd8xcgEY3lXLA/featured?view_as=subscriber" target="_blank">на официальном канале "Северного форума".</a></strong>
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353
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Пленарная сессия Северного форума по устойчивому развитию

14:31 25.09.2020 (обновлено: 17:14 25.09.2020)
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28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пленарная сессия II Международного Северного форума по устойчивому развитию.
Участники:
- первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр НЕРАДЬКО;
- губернатор Ненецкого автономного округа, председатель Северного форума Юрий БЕЗДУДНЫЙ;
- глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ;
- государственный  советник Республики Саха (Якутия), первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил НИКОЛАЕВ;
- заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий ЦЫКАЛОВ;
- специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир ПАНОВ;
- руководитель Дирекции по арктическим программам МГТУ им. Н.Э. Баумана Родион СТЕПАНОВ;
- ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Анатолий НИКОЛАЕВ;
- директор Российского отделения Международного консорциума "Трансконтиненталь" Виктор РАЗБЕГИН;
- генеральный директор Института регионального консалтинга Александр ПИЛЯСОВ;
- председатель Арктического круга Оулавюр Рагнар ГРИМССОН (Исландия);
- экономист, профессор Эрик РАЙНЕРТ (Норвегия);
- профессор Китайского университета океанологии ГО Пэйцин;
- экономист Оран ЯНГ (США);
- генеральный секретарь Всемирной организации объединенных городов и местных властей Эмилия САЙЗ;
- руководитель Программы профилирования жизнеспособности городов Программы ООН по населенным пунктам Эстебан ЛЕОН;
- геополитик, профессор Университета Лапландии Ласси ХЕЙНИНЕН (Финляндия);
- президент Университета Арктики Ларс КУЛЛЕРУД.

II Международный Северный форум по устойчивому развитию пройдет 27-30 сентября в онлайн-формате. Основная тема форума: "Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике".
Организаторы: Правительство Республики Саха (Якутия), Международная организация северных регионов "Северный форум" и Северо-Восточный федеральный университет.

Подробная информация и регистрация на сайте
Трансляция мероприятия на официальном канале "Северного форума".
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