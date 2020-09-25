"Я ужасно расстроилась": Семенович рассказала о проблеме со здоровьем
Оказалось, звезда гиперчувствительна к куриному белку.
- У меня нашли аллергию на куриный белок. Я ужасно расстроилась. Теперь мне не видать моих любимых завтраков в виде омлета или варёного яйца с сыром, - отметила исполнительница в социальной сети.
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Пищевая аллергия 🤨 У меня нашли аллергию на куриный белок, я ужасно расстроилась , теперь мне не видать моих любимых завтраков в виде омлета, или варёного яйца с сыром 😰 Аллергия на яичный белок или желток может иметь разные проявления. Интересно, что у десяти человек, потребивших аллерген, могут возникнуть абсолютно непохожие симптомы. Реакция проявляется сразу же или спустя некоторое время. Ее интенсивность зависит от количества потребленных яиц и от устойчивости иммунной системы пациента к воздействию аллергена. У человека развиваются несколько групп симптомов: респираторные – аллергический насморк, чихание, заложенность носовых пазух; кожные – покраснение дермы, высыпания, зуд; пищеварительные – тошнота, рвота, повышенное газообразование, дискомфорт в животе; глазные – слезоточивость, зуд в глазах; общие – головная боль, ухудшение самочувствия, слабость.🤷🏼♀️ Кто мог подумать , что маленькое яйцо может доставлять столько хлопот ! Понаблюдайте за своим организмом , как реагирует на куриный белок . А лучше сдать кровь на пищевые аллергены и все станет понятно 😘 Всем отличного дня без аллергии 😂😍 #анясеменович #аллергия #деревенскаяжизнь #счастье #любимаяработа #позитив
Знаменитость и представить не могла, что "маленькое яйцо может доставлять столько хлопот", и советует подписчикам внимательнее следить за своим организмом.