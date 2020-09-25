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"Я ужасно расстроилась": Семенович рассказала о проблеме со здоровьем
Певица Анна Семенович сделала откровенное заявление на своей странице в Instagram. 40-летняя артистка сообщила, что специалисты нашли причину ее плохого... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:36
2020-09-25T11:36
шоу-бизнес
анна семенович
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Anna_Semenovich/" target="_blank" data-auto="true">Анна Семенович</a> сделала откровенное заявление на своей странице в Instagram. 40-летняя артистка сообщила, что специалисты нашли причину ее плохого самочувствия.<br> Оказалось, звезда гиперчувствительна к куриному белку.По словам Семенович, такая аллергия может иметь разные проявления. У кого-то вещество спровоцирует насморк, у кого-то – кожный зуд, а у третьего человека – тошноту, головную боль и даже удушье. Иммунитет на данный аллерген реагирует практически мгновенно.<br>Знаменитость и представить не могла, что "маленькое яйцо может доставлять столько хлопот", и советует подписчикам внимательнее следить за своим организмом.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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шоу-бизнес, анна семенович

"Я ужасно расстроилась": Семенович рассказала о проблеме со здоровьем

11:36 25.09.2020
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Певица Анна Семенович сделала откровенное заявление на своей странице в Instagram. 40-летняя артистка сообщила, что специалисты нашли причину ее плохого самочувствия.
Оказалось, звезда гиперчувствительна к куриному белку.

- У меня нашли аллергию на куриный белок. Я ужасно расстроилась. Теперь мне не видать моих любимых завтраков в виде омлета или варёного яйца с сыром, - отметила исполнительница в социальной сети.
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Пищевая аллергия 🤨 У меня нашли аллергию на куриный белок, я ужасно расстроилась , теперь мне не видать моих любимых завтраков в виде омлета, или варёного яйца с сыром 😰 Аллергия на яичный белок или желток может иметь разные проявления. Интересно, что у десяти человек, потребивших аллерген, могут возникнуть абсолютно непохожие симптомы. Реакция проявляется сразу же или спустя некоторое время. Ее интенсивность зависит от количества потребленных яиц и от устойчивости иммунной системы пациента к воздействию аллергена. У человека развиваются несколько групп симптомов: респираторные – аллергический насморк, чихание, заложенность носовых пазух; кожные – покраснение дермы, высыпания, зуд; пищеварительные – тошнота, рвота, повышенное газообразование, дискомфорт в животе; глазные – слезоточивость, зуд в глазах; общие – головная боль, ухудшение самочувствия, слабость.🤷🏼‍♀️ Кто мог подумать , что маленькое яйцо может доставлять столько хлопот ! Понаблюдайте за своим организмом , как реагирует на куриный белок . А лучше сдать кровь на пищевые аллергены и все станет понятно 😘 Всем отличного дня без аллергии 😂😍 #анясеменович #аллергия #деревенскаяжизнь #счастье #любимаяработа #позитив

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

По словам Семенович, такая аллергия может иметь разные проявления. У кого-то вещество спровоцирует насморк, у кого-то – кожный зуд, а у третьего человека – тошноту, головную боль и даже удушье. Иммунитет на данный аллерген реагирует практически мгновенно.
Знаменитость и представить не могла, что "маленькое яйцо может доставлять столько хлопот", и советует подписчикам внимательнее следить за своим организмом.
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Шоу-бизнесАнна Семенович
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