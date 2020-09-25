https://ria.ru/20200925/semenovich-1577753408.html

"Я ужасно расстроилась": Семенович рассказала о проблеме со здоровьем

Певица Анна Семенович сделала откровенное заявление на своей странице в Instagram. 40-летняя артистка сообщила, что специалисты нашли причину ее плохого... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:36

2020-09-25T11:36

2020-09-25T11:36

шоу-бизнес

анна семенович

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Anna_Semenovich/" target="_blank" data-auto="true">Анна Семенович</a> сделала откровенное заявление на своей странице в Instagram. 40-летняя артистка сообщила, что специалисты нашли причину ее плохого самочувствия.<br> Оказалось, звезда гиперчувствительна к куриному белку.По словам Семенович, такая аллергия может иметь разные проявления. У кого-то вещество спровоцирует насморк, у кого-то – кожный зуд, а у третьего человека – тошноту, головную боль и даже удушье. Иммунитет на данный аллерген реагирует практически мгновенно.<br>Знаменитость и представить не могла, что "маленькое яйцо может доставлять столько хлопот", и советует подписчикам внимательнее следить за своим организмом.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анна семенович