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Греф заявил, что Сбербанк не боится конкурентов
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк никого не боится в плане конкуренции и ставит перед собой амбициозные задачи. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:52
2020-09-25T15:52
яндекс
сбербанк россии
герман греф
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Глава Сбербанка <a href="https://ria.ru/person_German_Gref" target="_blank">Герман Греф</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a> никого не боится в плане конкуренции и ставит перед собой амбициозные задачи."Я абсолютно убежден, что Сбербанк может остаться продвинутой компанией только в том случае, если у него будут сильные конкуренты. Я хочу, когда-то уйдя из Сбербанка, остаться его клиентом. Для меня как для топа этой компании стоит такая задача, чтобы вне зависимости от того, кто будет руководить этой компанией, она могла конкурировать со всеми игроками на рынке. Единственное средство, которое мне известно для этого, - это такая хорошая, здоровая конкуренция", - добавил глава Сбербанка."Тинькофф" и "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндекс</a>" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,5 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности - группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.Сбербанк в свою очередь в четверг провел масштабную презентацию своей экосистемы, которая теперь официально называется "Сбер". Греф, давно поставивший цель превратить Сбербанк в универсальную технологическую компанию, обозначил задачу экосистемы - помочь человеку решить все насущные задачи, причем сделав процесс удобнее и доступнее.
https://ria.ru/20200924/tinkov-1577725823.html
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яндекс, сбербанк россии, герман греф, экономика

Греф заявил, что Сбербанк не боится конкурентов

15:52 25.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк никого не боится в плане конкуренции и ставит перед собой амбициозные задачи.

"Мы живем в конкурентной среде, очень конкурентной, это очень здорово. Мы никого не боимся, чувствуем себя самодостаточными, сильными, способными достигать целей. Такое же ощущение есть у всей нашей команды, команда на подъеме. Мы ставим перед собой очень амбициозные новые цели и задачи", - сказал Греф журналистам, комментируя тему возможной сделки "Яндекса" и "Тинькофф".

"Я абсолютно убежден, что Сбербанк может остаться продвинутой компанией только в том случае, если у него будут сильные конкуренты. Я хочу, когда-то уйдя из Сбербанка, остаться его клиентом. Для меня как для топа этой компании стоит такая задача, чтобы вне зависимости от того, кто будет руководить этой компанией, она могла конкурировать со всеми игроками на рынке. Единственное средство, которое мне известно для этого, - это такая хорошая, здоровая конкуренция", - добавил глава Сбербанка.
"Тинькофф" и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,5 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности - группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.
Сбербанк в свою очередь в четверг провел масштабную презентацию своей экосистемы, которая теперь официально называется "Сбер". Греф, давно поставивший цель превратить Сбербанк в универсальную технологическую компанию, обозначил задачу экосистемы - помочь человеку решить все насущные задачи, причем сделав процесс удобнее и доступнее.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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3250047
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ЯндексСбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
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