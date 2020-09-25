https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577775892.html

МИД Эстонии добавил в санкционный список по Белоруссии 98 человек

МИД Эстонии добавил в санкционный список белорусских чиновников еще 98 человек, сообщает газета Postimees. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:35

2020-09-25T15:35

2020-09-25T16:27

протесты в белоруссии

мид эстонии

эстония

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_EHstonii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Эстонии</a> добавил в санкционный список белорусских чиновников еще 98 человек, сообщает газета <a href="https://rus.postimees.ee/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Postimees</a>."Эстония добавила в санкционный список еще 98 белорусских чиновников", - говорится в сообщении.Уточняется, что в пятницу министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> опубликовало дополненный список белорусских чиновников, для которых, на основании закона о международных санкциях, вводится запрет на въезд. Первый список, в который входили 30 должностных лиц, был опубликован 31 августа.Как объяснил МИД, в ведомстве считают, что выборы в Белоруссии были фальсифицированы и данные лица причастны к этому, а также якобы замечены в применении насилия в ходе мирных акций протеста. В отношении них вводится запрет на въезд в Эстонию на срок с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года, добавляет Postimees.Литва также присоединилась к санкциям в отношении Белоруссии. "Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва значительно увеличивает число тех, кто подвергается санкциям за постоянные репрессии против народа Беларуси", - написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Ранее в пятницу МИД Латвии обнародовал список из 101 должностного лица Белоруссии, которых считают причастными к насилию и репрессиям в адрес жителей страны, не согласных с результатами президентских выборов в республике.Ранее глава МВД <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. МИД <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и Эстонии заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко, в свою очередь, заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a> на российские.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577761914.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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