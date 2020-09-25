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https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577746047.html
В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
Инициатива группы сенаторов конгресса США о введении новых санкций в отношении российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным - очередное... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:36
2020-09-25T10:36
госпитализация алексея навального
марко рубио
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
сша
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Инициатива группы сенаторов конгресса США о введении новых санкций в отношении российских официальных лиц из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> - очередное проявление русофобии, направленной на поддержание антироссийской истерии в мире, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a>.О том, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ из-за ситуации с Навальным, говорится в релизе на сайте сенатора <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a>."Новый акт сенаторов - это очередное проявление русофобии, направленной на поддержание антироссийской истерии в мире", - сказал депутат РИА Новости.Он отметил, что в этом законопроекте Россия и официальные представители государства до начала расследования уже названы виновными в случившемся с Навальным."Хотелось бы услышать, кого из официальных лиц России сенаторы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> намерены назначить таковыми", - добавил Железняк, подчеркнув, что инициаторов новых санкций не смущает, что никаких доказательств факта отравления нет."Цель голословных обвинений нашей страны лежит на поверхности – подогреть новую волну антироссийского негатива в медиа, запугать мировое сообщество "агрессивной" Россией, чтобы помешать развитию диалога и сотрудничества с другими народами", - считает парламентарий.По мнению Железняка, США не могут смириться с ростом влияния России в мире: <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> раздражает эффективная внешняя политика РФ, внутренняя устойчивость к попыткам незаконного давления, а также готовность других стран сотрудничать, несмотря на бесконечную череду санкций.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577743658.html
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577742258.html
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госпитализация алексея навального, марко рубио, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире

В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального

10:36 25.09.2020
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© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инициатива группы сенаторов конгресса США о введении новых санкций в отношении российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным - очередное проявление русофобии, направленной на поддержание антироссийской истерии в мире, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
О том, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ из-за ситуации с Навальным, говорится в релизе на сайте сенатора Марко Рубио.
"Новый акт сенаторов - это очередное проявление русофобии, направленной на поддержание антироссийской истерии в мире", - сказал депутат РИА Новости.
Он отметил, что в этом законопроекте Россия и официальные представители государства до начала расследования уже названы виновными в случившемся с Навальным.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
09:59
Косачев ответил на идею ввести санкции против России из-за Навального
"Хотелось бы услышать, кого из официальных лиц России сенаторы США намерены назначить таковыми", - добавил Железняк, подчеркнув, что инициаторов новых санкций не смущает, что никаких доказательств факта отравления нет.
"Цель голословных обвинений нашей страны лежит на поверхности – подогреть новую волну антироссийского негатива в медиа, запугать мировое сообщество "агрессивной" Россией, чтобы помешать развитию диалога и сотрудничества с другими народами", - считает парламентарий.
По мнению Железняка, США не могут смириться с ростом влияния России в мире: Вашингтон раздражает эффективная внешняя политика РФ, внутренняя устойчивость к попыткам незаконного давления, а также готовность других стран сотрудничать, несмотря на бесконечную череду санкций.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
09:28
В Совфеде ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Госпитализация Алексея НавальногоМарко РубиоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваСШАБерлин (город)В мире
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