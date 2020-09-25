https://ria.ru/20200925/samolet-1577738994.html

Угнанный в Мексике бизнес-джет разбился в Гватемале с грузом наркотиков

Минобороны Гватемалы сообщило о крушении на границе с Мексикой самолета бизнес-класса Hawker 800, который ранее угнали в Мексике для полета в Венесуэлу. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T04:20

2020-09-25T04:20

2020-09-25T04:20

венесуэла

мексика

гватемала (республика)

в мире

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<strong>МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Guatemala/" target="_blank" data-auto="true">Гватемалы</a> сообщило о крушении на границе с <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексикой</a> самолета бизнес-класса Hawker 800, который ранее угнали в Мексике для полета в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлу</a>.По информации военных, борт был обнаружен при несанкционированном вылете из международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Cuernavaca/" target="_blank" data-auto="true">Куэрнаваки</a> в мексиканском штате <a href="http://ria.ru/location_Morelos/" target="_blank" data-auto="true">Морелос</a>. Hawker 800 с бортовым номером XB-PYZ сделал 2-часовую остановку в венесуэльском аэропорту штата <a href="http://ria.ru/location_Zulia/" target="_blank" data-auto="true">Сулия</a>, после чего направился обратно и разбился при посадке на границе с Мексикой.На месте крушения помимо двух неопознанных тел были обнаружены упаковки наркотиков и оружие.Полковник де Пас сообщил, что в течение этого года в Гватемале были обнаружены 26 самолетов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, включая 13 реактивных и 13 винтовых.

https://ria.ru/20200901/samolet-1576555056.html

венесуэла

мексика

гватемала (республика)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, мексика, гватемала (республика), в мире