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Угнанный в Мексике бизнес-джет разбился в Гватемале с грузом наркотиков
Минобороны Гватемалы сообщило о крушении на границе с Мексикой самолета бизнес-класса Hawker 800, который ранее угнали в Мексике для полета в Венесуэлу. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T04:20
2020-09-25T04:20
венесуэла
мексика
гватемала (республика)
в мире
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<strong>МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Guatemala/" target="_blank" data-auto="true">Гватемалы</a> сообщило о крушении на границе с <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексикой</a> самолета бизнес-класса Hawker 800, который ранее угнали в Мексике для полета в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлу</a>.По информации военных, борт был обнаружен при несанкционированном вылете из международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Cuernavaca/" target="_blank" data-auto="true">Куэрнаваки</a> в мексиканском штате <a href="http://ria.ru/location_Morelos/" target="_blank" data-auto="true">Морелос</a>. Hawker 800 с бортовым номером XB-PYZ сделал 2-часовую остановку в венесуэльском аэропорту штата <a href="http://ria.ru/location_Zulia/" target="_blank" data-auto="true">Сулия</a>, после чего направился обратно и разбился при посадке на границе с Мексикой.На месте крушения помимо двух неопознанных тел были обнаружены упаковки наркотиков и оружие.Полковник де Пас сообщил, что в течение этого года в Гватемале были обнаружены 26 самолетов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, включая 13 реактивных и 13 винтовых.
https://ria.ru/20200901/samolet-1576555056.html
венесуэла
мексика
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венесуэла, мексика, гватемала (республика), в мире

Угнанный в Мексике бизнес-джет разбился в Гватемале с грузом наркотиков

04:20 25.09.2020
3133
© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкГватемала. Архивное фото
Гватемала. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / В. Дунаев
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МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Минобороны Гватемалы сообщило о крушении на границе с Мексикой самолета бизнес-класса Hawker 800, который ранее угнали в Мексике для полета в Венесуэлу.
"Самолет вошел в воздушное пространство Гватемалы и через полчаса разбился, совершая манёвры для посадки на тайной взлетно-посадочной полосе в районе общины Санта-Марта-Салинас, департамент Эль-Киче", - сообщило издание Prensa Libre со ссылкой на представителя пресс-секретаря минобороны страны Хуана Карлоса де Паса.
По информации военных, борт был обнаружен при несанкционированном вылете из международного аэропорта Куэрнаваки в мексиканском штате Морелос. Hawker 800 с бортовым номером XB-PYZ сделал 2-часовую остановку в венесуэльском аэропорту штата Сулия, после чего направился обратно и разбился при посадке на границе с Мексикой.
На месте крушения помимо двух неопознанных тел были обнаружены упаковки наркотиков и оружие.
Полковник де Пас сообщил, что в течение этого года в Гватемале были обнаружены 26 самолетов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, включая 13 реактивных и 13 винтовых.
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ВенесуэлаМексикаГватемала (республика)В мире
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