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https://ria.ru/20200925/samoizolyatsiya-1577777656.html
Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция
Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:58
2020-09-25T20:49
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здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, <a href="https://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/pril1_.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.Отмечается, что в соответствии с указом мэра Москвы от 25 сентября 2020 года №92-УМ департаментом здравоохранения Москвы определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать место проживания."По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти категории также относятся к группе риска и при заболевании коронавирусом для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания. Кроме того, сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для них большую опасность и может также иметь тяжелые последствия."Расширение списка увеличит в разы число людей, которым необходимо оставаться дома, но тем самым поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости посетить общественные места надо использовать средства защиты и вызывать врача в случае возникновения симптомов ОРВИ.Кроме того, москвичам из группы риска рекомендовано на фоне пандемии временно ограничить контакты с родственниками, знакомыми, проживающими отдельно."Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг, лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи. Если же крайне необходимо посещение общественных мест, помните об обязательном ношении средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.Мосгорздрав также сообщил, что в случае возникновения симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

15:58 25.09.2020 (обновлено: 20:49 25.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро "Парк культуры" в Москве
Пассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.
Отмечается, что в соответствии с указом мэра Москвы от 25 сентября 2020 года №92-УМ департаментом здравоохранения Москвы определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать место проживания.
"По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эти категории также относятся к группе риска и при заболевании коронавирусом для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания. Кроме того, сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для них большую опасность и может также иметь тяжелые последствия.
"Расширение списка увеличит в разы число людей, которым необходимо оставаться дома, но тем самым поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при необходимости посетить общественные места надо использовать средства защиты и вызывать врача в случае возникновения симптомов ОРВИ.
Кроме того, москвичам из группы риска рекомендовано на фоне пандемии временно ограничить контакты с родственниками, знакомыми, проживающими отдельно.
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"Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг, лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи. Если же крайне необходимо посещение общественных мест, помните об обязательном ношении средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Мосгорздрав также сообщил, что в случае возникновения симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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