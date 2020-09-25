https://ria.ru/20200925/safronov-1577757867.html

Адвокат не знает результатов экспертизы обвиняемого в госизмене Сафронова

Защита не знает результатов экспертизы советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, но предлагает не ждать сюрпризов,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:22

2020-09-25T12:22

2020-09-25T12:22

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Защита не знает результатов экспертизы советника главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, обвиняемого в государственной измене, но предлагает не ждать сюрпризов, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.Как в среду рассказал источник агентства, знакомый с ситуацией, Сафронов на этой неделе прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского.Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20200902/safronov-1576625760.html

https://ria.ru/20200902/safronov-1576619883.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, происшествия