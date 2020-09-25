Адвокат не знает результатов экспертизы обвиняемого в госизмене Сафронова
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Защита не знает результатов экспертизы советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, но предлагает не ждать сюрпризов, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
Как в среду рассказал источник агентства, знакомый с ситуацией, Сафронов на этой неделе прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского.
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"Результаты мне пока неизвестны. Кроме того, у меня есть ограничения - я не могу комментировать сведения о назначенных и проведенных экспертизах. Но не ждите от результатов сюрпризов, это абсолютно стандартная процедура. По таким делам всем назначают экспертизу, нет исключений", - отметил адвокат.
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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