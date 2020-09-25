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https://ria.ru/20200925/safronov-1577757867.html
Адвокат не знает результатов экспертизы обвиняемого в госизмене Сафронова
Защита не знает результатов экспертизы советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, но предлагает не ждать сюрпризов,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:22
2020-09-25T12:22
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Защита не знает результатов экспертизы советника главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, обвиняемого в государственной измене, но предлагает не ждать сюрпризов, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.Как в среду рассказал источник агентства, знакомый с ситуацией, Сафронов на этой неделе прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского.Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20200902/safronov-1576625760.html
https://ria.ru/20200902/safronov-1576619883.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, происшествия

Адвокат не знает результатов экспертизы обвиняемого в госизмене Сафронова

12:22 25.09.2020
237
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Защита не знает результатов экспертизы советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, но предлагает не ждать сюрпризов, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
Как в среду рассказал источник агентства, знакомый с ситуацией, Сафронов на этой неделе прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:11
Адвокат Сафронова сообщил, что его ограничили в комментариях по делу
"Результаты мне пока неизвестны. Кроме того, у меня есть ограничения - я не могу комментировать сведения о назначенных и проведенных экспертизах. Но не ждите от результатов сюрпризов, это абсолютно стандартная процедура. По таким делам всем назначают экспертизу, нет исключений", - отметил адвокат.
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 11:40
Более 140 журналистов и политиков поручились за Ивана Сафронова
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАПроисшествия
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