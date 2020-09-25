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https://ria.ru/20200925/rollingstone-1577721395.html
Журнал Rolling Stone обновил рейтинг 500 величайших альбомов
Американский журнал Rolling Stone обновил список "500 величайших альбомов всех времен". На протяжении многих лет эта статья, опубликованная в 2003-м году и... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T00:22
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культура
гарри стайлс
билли айлиш
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Американский журнал Rolling Stone <a href="https://www.rollingstone.com/music/music-lists/best-albums-of-all-time-1062063/arcade-fire-%ef%bb%bffuneral-1062733/" target="_blank">обновил</a> список "500 величайших альбомов всех времен". На протяжении многих лет эта статья, опубликованная в 2003-м году и дополненная в 2012-м, была самой читаемой и обсуждаемой в истории издания (в прошлом году она набрала более 63 миллионов просмотров). Теперь рейтинг переделали, включив в него новую музыку, которая появилась за это время. Как и в 2003 году, редакция Rolling Stone провела голосование среди читателей.В обновленный список вошло 86 альбомов, которые относятся к XXI-му веку (среди них много работ современных исполнителей, в том числе Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Бейонсе, Гарри Стайлса и других), а также 154 сборника, которых не было в версиях 2003 или 2012-х годов. В списке этого года сменился лидер. Первое место теперь занимает альбом "What's going on" (1971 год) американского певца Марвина Гэя. Ранее эту позицию занимала британская группа The Beatles и их пластинка "Sgt. Pepper’s lonely hearts club band" (1967 год).
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гарри стайлс, билли айлиш, музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), the beatles

Журнал Rolling Stone обновил рейтинг 500 величайших альбомов

00:22 25.09.2020
341
© Фото : Rolling StoneОбложка журнала Rolling Stone за Октябрь 2020
Обложка журнала Rolling Stone за Октябрь 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Rolling Stone
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Американский журнал Rolling Stone обновил список "500 величайших альбомов всех времен". На протяжении многих лет эта статья, опубликованная в 2003-м году и дополненная в 2012-м, была самой читаемой и обсуждаемой в истории издания (в прошлом году она набрала более 63 миллионов просмотров). Теперь рейтинг переделали, включив в него новую музыку, которая появилась за это время.
Как и в 2003 году, редакция Rolling Stone провела голосование среди читателей.
В обновленный список вошло 86 альбомов, которые относятся к XXI-му веку (среди них много работ современных исполнителей, в том числе Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Бейонсе, Гарри Стайлса и других), а также 154 сборника, которых не было в версиях 2003 или 2012-х годов.
В списке этого года сменился лидер. Первое место теперь занимает альбом "What's going on" (1971 год) американского певца Марвина Гэя. Ранее эту позицию занимала британская группа The Beatles и их пластинка "Sgt. Pepper’s lonely hearts club band" (1967 год).
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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КультураГарри СтайлсБилли АйлишМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)The Beatles
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