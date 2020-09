https://ria.ru/20200925/rollingstone-1577721395.html

Журнал Rolling Stone обновил рейтинг 500 величайших альбомов

Американский журнал Rolling Stone обновил список "500 величайших альбомов всех времен". На протяжении многих лет эта статья, опубликованная в 2003-м году и... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T00:22

2020-09-25T00:22

2020-09-25T00:22

культура

гарри стайлс

билли айлиш

музыка

новости культуры

тейлор свифт (певица)

the beatles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577723463_0:55:1484:890_1400x0_80_0_0_25aa11c45aa8edffce6354df054d20ec.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Американский журнал Rolling Stone <a href="https://www.rollingstone.com/music/music-lists/best-albums-of-all-time-1062063/arcade-fire-%ef%bb%bffuneral-1062733/" target="_blank">обновил</a> список "500 величайших альбомов всех времен". На протяжении многих лет эта статья, опубликованная в 2003-м году и дополненная в 2012-м, была самой читаемой и обсуждаемой в истории издания (в прошлом году она набрала более 63 миллионов просмотров). Теперь рейтинг переделали, включив в него новую музыку, которая появилась за это время. Как и в 2003 году, редакция Rolling Stone провела голосование среди читателей.В обновленный список вошло 86 альбомов, которые относятся к XXI-му веку (среди них много работ современных исполнителей, в том числе Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Бейонсе, Гарри Стайлса и других), а также 154 сборника, которых не было в версиях 2003 или 2012-х годов. В списке этого года сменился лидер. Первое место теперь занимает альбом "What's going on" (1971 год) американского певца Марвина Гэя. Ранее эту позицию занимала британская группа The Beatles и их пластинка "Sgt. Pepper’s lonely hearts club band" (1967 год).

https://ria.ru/20200923/serialy-1577615436.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гарри стайлс, билли айлиш, музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), the beatles