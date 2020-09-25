Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/rezhim-1577775283.html
В России утвердили правила противопожарного режима
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил противопожарного режима в РФ, соответствующий документ... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:24
2020-09-25T15:24
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577506319_0:259:3059:1980_1400x0_80_0_0_3c424c2f804910ed82725081c0bdde91.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Председатель правительства России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление об утверждении правил противопожарного режима в РФ, соответствующий документ опубликован в пятницу на <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном интернет-портале правовой информации</a>."Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской Федерации", - говорится в документе.Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно.
https://ria.ru/20200707/1573994874.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577506319_330:0:3059:2047_1400x0_80_0_0_d854ffb03286091ed76ebe6cb79e138d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, общество

В России утвердили правила противопожарного режима

15:24 25.09.2020
305
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил противопожарного режима в РФ, соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской Федерации", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 11:16
Кабмин оценил проект о досрочной пенсии для противопожарных служб
400002
Обсудить0
Михаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Иконка социальной сети Instagram
В Instagram обнаружили уязвимость, позволявшую шпионить за пользователями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Япония раскритиковала инаугурацию Лукашенко
Катамаран, потерпевший крушение в Волгограде
Суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек на Волге
Банкомат
Правительство одобрило проект о МРОТ и прожиточном минимуме
Coliesa McMillian
Умерла вторая за полгода участница реалити-шоу о похудении
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о порядке выдачи больничных работающим пенсионерам
Призывники войсковой части 6916 Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во время церемонии принятия воинской присяги в Севастополе
В России расширили основания для досрочного увольнения с воинской службы
Порт в Пусане
Эксперт назвал возможную причину побега южнокорейского чиновника
Москва во время режима самоизоляции жителей
Собянин напомнил о штрафах за нарушение масочного режима в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Эксперты выяснили, готовы ли россияне к прививкам от COVID ради поездок
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Эксперт прокомментировал необходимость ограничивать массовые мероприятия
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Слуцкий оценил предложения Путина о диалоге с США по информбезопасности
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Эксперт рассказал, каким будет рост заболеваемости COVID-19 в России
Новый временный президент Мали, бывший министр обороны Ба Ндау
Экс-министр обороны Мали стал временным президентом страны
Пульт дистанционного управления
Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния