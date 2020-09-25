https://ria.ru/20200925/rezhim-1577775283.html

В России утвердили правила противопожарного режима

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил противопожарного режима в РФ, соответствующий документ... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:24

2020-09-25T15:24

2020-09-25T15:24

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Председатель правительства России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление об утверждении правил противопожарного режима в РФ, соответствующий документ опубликован в пятницу на <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном интернет-портале правовой информации</a>."Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской Федерации", - говорится в документе.Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно.

https://ria.ru/20200707/1573994874.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество