https://ria.ru/20200925/rassledovanie-1577789195.html

СК завершил расследование по делу против депутата Галяминой

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой в связи с участием в несанкционированной акции в центре... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:39

2020-09-25T18:39

2020-09-25T18:39

юлия галямина

мосгордума

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата <a href="http://ria.ru/person_yuliya-galyamina/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Галяминой</a> в связи с участием в несанкционированной акции в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщила старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ Юлия Иванова."Завершено расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой. Она обвиняется в... "неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - сказала Иванова журналистам.Следствие установило, что в начале июля Галямина разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 400 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ и в течение полугода нарушала требования законодательства.Иванова добавила, что в ходе следствия были установлены и допрошены более 60 свидетелей, изъяты и осмотрены записи с камер, а также проведена сложная судебная лингвистическая экспертиза."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20200924/moshennichestvo-1577723749.html

https://ria.ru/20200730/1575188039.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия галямина, мосгордума, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия