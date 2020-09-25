https://ria.ru/20200925/putin-1577766240.html

Путин призвал США поддерживать каналы связи по уменьшению IT-опасности

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия и США должны поддерживать непрерывную работу каналов связи по линии центров по уменьшению ядерной опасности,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:44

2020-09-25T13:44

2020-09-25T13:44

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должны поддерживать непрерывную работу каналов связи по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и высокопоставленных должностных лиц, курирующих проблематику международной информационной безопасности."Поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности", - говорится в заявлении Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

https://ria.ru/20200925/perezagruzka-1577765887.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сша, в мире