https://ria.ru/20200925/putin-1577766240.html
Путин призвал США поддерживать каналы связи по уменьшению IT-опасности
Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия и США должны поддерживать непрерывную работу каналов связи по линии центров по уменьшению ядерной опасности,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:44
2020-09-25T13:44
2020-09-25T13:44
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должны поддерживать непрерывную работу каналов связи по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и высокопоставленных должностных лиц, курирующих проблематику международной информационной безопасности."Поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности", - говорится в заявлении Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
https://ria.ru/20200925/perezagruzka-1577765887.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, в мире