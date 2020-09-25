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В "черный список" стран Балтии попал 101 белорусский чиновник
МИД Латвии обнародовал список из 101 должностного лица Белоруссии, которые причастны к насилию и репрессиям в адрес жителей страны, не согласных с результатами... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:48
2020-09-25T15:48
эдгар ринкевич
мид латвии
александр лукашенко
эстония
латвия
белоруссия
литва
в мире
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<strong>РИГА, 25 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Latvii" target="_blank">МИД Латвии</a> обнародовал список из 101 должностного лица <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, которые причастны к насилию и репрессиям в адрес жителей страны, не согласных с результатами президентских выборов в республике, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства республики.Список был сформирован в ходе консультаций между тремя странами Балтии. Попавшим в него лицам будет запрещен въезд в Латвию, <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литву</a> и <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонию</a>.В санкционный список вошли руководители и высшие должностные лица из администрации президента, силовых структур Белоруссии и других учреждений.По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, этот список может быть расширен.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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эдгар ринкевич, мид латвии, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире

В "черный список" стран Балтии попал 101 белорусский чиновник

15:48 25.09.2020
496
© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Depositphotos / Vitalez1988
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РИГА, 25 сен – РИА Новости. МИД Латвии обнародовал список из 101 должностного лица Белоруссии, которые причастны к насилию и репрессиям в адрес жителей страны, не согласных с результатами президентских выборов в республике, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства республики.
Список был сформирован в ходе консультаций между тремя странами Балтии. Попавшим в него лицам будет запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

"Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. По-прежнему непропорционально применяется сила, осуществляется блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных", - сказано в сообщении МИД.

В санкционный список вошли руководители и высшие должностные лица из администрации президента, силовых структур Белоруссии и других учреждений.
По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, этот список может быть расширен.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Эдгар РинкевичМИД ЛатвииАлександр ЛукашенкоЭстонияЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
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