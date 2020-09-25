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На трех Курильских островах объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Курильских островах Кунашир, Шикотан и Итуруп, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:52
2020-09-25T09:52
кунашир (остров)
шикотан
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курильские острова
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Штормовое предупреждение объявлено на <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островах</a> <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a>, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Вечером 26 и ночью 27 сентября на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется очень сильный дождь, ветер восточный 25-30 м/с, порывы 33-35 м/с (ураган)", - говорится в сообщении.Кроме того, 28 сентября на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный дождь, усиление ветра до 23-28 м/с, сообщает Сахалинское управление <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a>.
https://ria.ru/20200911/preduprezhdenie-1577073879.html
кунашир (остров)
шикотан
курильские острова
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кунашир (остров), шикотан, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, происшествия

На трех Курильских островах объявили штормовое предупреждение

09:52 25.09.2020
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© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Анто Денисов
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено на Курильских островах Кунашир, Шикотан и Итуруп, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.
"Вечером 26 и ночью 27 сентября на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется очень сильный дождь, ветер восточный 25-30 м/с, порывы 33-35 м/с (ураган)", - говорится в сообщении.
Кроме того, 28 сентября на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный дождь, усиление ветра до 23-28 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 09:47
В Приморье объявили штормовое предупреждение
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Кунашир (остров)ШикотанФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курильские островаПроисшествия
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