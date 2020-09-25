https://ria.ru/20200925/preduprezhdenie-1577743394.html

На трех Курильских островах объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Курильских островах Кунашир, Шикотан и Итуруп, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:52

2020-09-25T09:52

2020-09-25T09:52

кунашир (остров)

шикотан

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курильские острова

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Штормовое предупреждение объявлено на <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островах</a> <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a>, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Вечером 26 и ночью 27 сентября на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется очень сильный дождь, ветер восточный 25-30 м/с, порывы 33-35 м/с (ураган)", - говорится в сообщении.Кроме того, 28 сентября на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный дождь, усиление ветра до 23-28 м/с, сообщает Сахалинское управление <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a>.

https://ria.ru/20200911/preduprezhdenie-1577073879.html

кунашир (остров)

шикотан

курильские острова

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кунашир (остров), шикотан, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, происшествия