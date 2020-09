https://ria.ru/20200925/potter-1577698661.html

Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера

Как пишет We got this covered, со ссылкой на свои источники, актер Дэниел Рэдклифф, получивший всемирную известность после роли Гарри Поттера в одноименной... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T01:38

2020-09-25T01:38

2020-09-25T01:38

культура

кино и сериалы

новости культуры

гарри поттер

дэниел рэдклифф

джоан роулинг (джоан мюррэй)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574508695_0:0:1000:563_1400x0_80_0_0_94c24152a5999d0c9492ce1aad129ecb.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Как <a href="https://wegotthiscovered.com/movies/daniel-radcliffe-reportedly-open-harry-potter-return-jk-rowling-involved/" target="_blank">пишет </a>We got this covered, со ссылкой на свои источники, актер <a href="http://ria.ru/person_Rehdkliff_Dehniel/" target="_blank" data-auto="true">Дэниел Рэдклифф</a>, получивший всемирную известность после роли <a href="http://ria.ru/person_Garri_Potter/" target="_blank" data-auto="true">Гарри Поттера</a> в одноименной франшизе, готов снова сыграть волшебника, но при одном условии. По информации издания, это произойдет, если в проекте не будет задействована писательница <a href="http://ria.ru/person_Dzhoan_Rouling/" target="_blank" data-auto="true">Джоан Роулинг</a>, на чьих романах основана знаменитая серия фильмов. Такое решение со стороны актера связано с ее недавними спорными утверждениями о трансгендерах, транссексуалах и других меньшинствах. В июне Джоан Роулинг <a href="https://twitter.com/jk_rowling/status/1269382518362509313?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1269382518362509313%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdaily.afisha.ru%2Finfoporn%2F15902-deniel-redkliff-otvetil-dzhoan-rouling-na-tvit-o-transzhenschinah-internet-razdelilsya%2F" target="_blank">разместила</a> в твиттере публикацию, в которой поделилась статьей, где обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи сразу осудили писательницу за неуважительное отношение к трансгендерным людям. Затем с ней отказались сотрудничать крупнейшие фан-сайты, посвященные вселенной Гарри Поттера, а актеры, снявшиеся в фильмах, в том числе и Дэниел Рэдклифф, поддержали позицию поклонников. После того, как на экранах вышла финальная часть франшизы о приключениях волшебников из школы магии Хогвартс "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2", Дэниел Рэдклифф попытался перестать быть актером одной роли. Так, он сыграл в хоррорах "Женщина в черном" (2012 год) и "Виктор Франкенштейн" (2015 год), триллере "Иллюзия обмана 2" (2016 год) и других.

https://ria.ru/20200918/potter-1577400149.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, дэниел рэдклифф, джоан роулинг (джоан мюррэй)