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https://ria.ru/20200925/potter-1577698661.html
Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
Как пишет We got this covered, со ссылкой на свои источники, актер Дэниел Рэдклифф, получивший всемирную известность после роли Гарри Поттера в одноименной... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T01:38
2020-09-25T01:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
дэниел рэдклифф
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Как <a href="https://wegotthiscovered.com/movies/daniel-radcliffe-reportedly-open-harry-potter-return-jk-rowling-involved/" target="_blank">пишет </a>We got this covered, со ссылкой на свои источники, актер <a href="http://ria.ru/person_Rehdkliff_Dehniel/" target="_blank" data-auto="true">Дэниел Рэдклифф</a>, получивший всемирную известность после роли <a href="http://ria.ru/person_Garri_Potter/" target="_blank" data-auto="true">Гарри Поттера</a> в одноименной франшизе, готов снова сыграть волшебника, но при одном условии. По информации издания, это произойдет, если в проекте не будет задействована писательница <a href="http://ria.ru/person_Dzhoan_Rouling/" target="_blank" data-auto="true">Джоан Роулинг</a>, на чьих романах основана знаменитая серия фильмов. Такое решение со стороны актера связано с ее недавними спорными утверждениями о трансгендерах, транссексуалах и других меньшинствах. В июне Джоан Роулинг <a href="https://twitter.com/jk_rowling/status/1269382518362509313?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1269382518362509313%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fdaily.afisha.ru%2Finfoporn%2F15902-deniel-redkliff-otvetil-dzhoan-rouling-na-tvit-o-transzhenschinah-internet-razdelilsya%2F" target="_blank">разместила</a> в твиттере публикацию, в которой поделилась статьей, где обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи сразу осудили писательницу за неуважительное отношение к трансгендерным людям. Затем с ней отказались сотрудничать крупнейшие фан-сайты, посвященные вселенной Гарри Поттера, а актеры, снявшиеся в фильмах, в том числе и Дэниел Рэдклифф, поддержали позицию поклонников. После того, как на экранах вышла финальная часть франшизы о приключениях волшебников из школы магии Хогвартс "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2", Дэниел Рэдклифф попытался перестать быть актером одной роли. Так, он сыграл в хоррорах "Женщина в черном" (2012 год) и "Виктор Франкенштейн" (2015 год), триллере "Иллюзия обмана 2" (2016 год) и других.
https://ria.ru/20200918/potter-1577400149.html
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кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, дэниел рэдклифф, джоан роулинг (джоан мюррэй)

Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера

01:38 25.09.2020
9430
© Heyday Films (2005)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Heyday Films (2005)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Как пишет We got this covered, со ссылкой на свои источники, актер Дэниел Рэдклифф, получивший всемирную известность после роли Гарри Поттера в одноименной франшизе, готов снова сыграть волшебника, но при одном условии.
По информации издания, это произойдет, если в проекте не будет задействована писательница Джоан Роулинг, на чьих романах основана знаменитая серия фильмов. Такое решение со стороны актера связано с ее недавними спорными утверждениями о трансгендерах, транссексуалах и других меньшинствах.
В июне Джоан Роулинг разместила в твиттере публикацию, в которой поделилась статьей, где обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи сразу осудили писательницу за неуважительное отношение к трансгендерным людям.
Затем с ней отказались сотрудничать крупнейшие фан-сайты, посвященные вселенной Гарри Поттера, а актеры, снявшиеся в фильмах, в том числе и Дэниел Рэдклифф, поддержали позицию поклонников.
После того, как на экранах вышла финальная часть франшизы о приключениях волшебников из школы магии Хогвартс "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2", Дэниел Рэдклифф попытался перестать быть актером одной роли.
Так, он сыграл в хоррорах "Женщина в черном" (2012 год) и "Виктор Франкенштейн" (2015 год), триллере "Иллюзия обмана 2" (2016 год) и других.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыГарри ПоттерДэниел РэдклиффДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
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