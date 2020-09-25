https://ria.ru/20200925/potok-1577744925.html
Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРТНЕРОВ ГЕРМАНИИ БЫЛО БЫ НЕПРИЕМЛЕМО, ЕСЛИ БЫ БЕРЛИН ИСКЛЮЧИЛ ИЗ ДИСКУССИИ О ДЕЛЕ НАВАЛЬНОГО "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" - ИШИНГЕР РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:27
2020-09-25T10:27
2020-09-25T10:33
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
алексей навальный
германия
берлин (город)
в мире
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ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРТНЕРОВ ГЕРМАНИИ БЫЛО БЫ НЕПРИЕМЛЕМО, ЕСЛИ БЫ БЕРЛИН ИСКЛЮЧИЛ ИЗ ДИСКУССИИ О ДЕЛЕ НАВАЛЬНОГО "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" - ИШИНГЕРРИА Новости
https://ria.ru/20200922/gazoprovod-1577588132.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, германия, берлин (город), в мире