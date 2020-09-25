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https://ria.ru/20200925/pokhudenie-1577774753.html
Умерла вторая за полгода участница реалити-шоу о похудении
Участница американского реалити-шоу "Я вешу 300 килограммов" (“My 600-lb Life”) Колиеза МакМиллиан скончалась на 42-м году жизни, сообщил TMZ. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:18
2020-09-25T15:18
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Участница американского реалити-шоу "Я вешу 300 килограммов" (“My 600-lb Life”) Колиеза МакМиллиан скончалась на 42-м году жизни, сообщил <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank">TMZ.</a>По информации издания, у женщины возникли осложнения после операции по снижению веса. Ее родные заявляли, что она идет на поправку, но ее выздоровление потребует длительного времени.Точная причина смерти на данный момент неизвестна. Колиеза была матерью четырех дочерей.В апреле TMZ сообщил о смерти другого участника этого же шоу — 49-летнего Джеймса Кинга."Я вешу 300 килограммов" — американское реалити-шоу, в котором тучные люди с весом от 600 фунтов (более 270 килограмм) пытаются сбросить вес до уровня здорового человека. Некоторым из участников для этого требуется хирургическое вмешательство.
https://ria.ru/20200919/pokhudenie-1577473666.html
сша
РИА Новости
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60
здоровье - общество, сша, в мире

Умерла вторая за полгода участница реалити-шоу о похудении

15:18 25.09.2020
7079
© TLCColiesa McMillian
Coliesa McMillian - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© TLC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Участница американского реалити-шоу "Я вешу 300 килограммов" (“My 600-lb Life”) Колиеза МакМиллиан скончалась на 42-м году жизни, сообщил TMZ.
По информации издания, у женщины возникли осложнения после операции по снижению веса. Ее родные заявляли, что она идет на поправку, но ее выздоровление потребует длительного времени.
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Назван простой и быстрый способ похудеть без диет
Точная причина смерти на данный момент неизвестна. Колиеза была матерью четырех дочерей.
В апреле TMZ сообщил о смерти другого участника этого же шоу — 49-летнего Джеймса Кинга.
"Я вешу 300 килограммов" — американское реалити-шоу, в котором тучные люди с весом от 600 фунтов (более 270 килограмм) пытаются сбросить вес до уровня здорового человека. Некоторым из участников для этого требуется хирургическое вмешательство.
1793561
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Здоровье - ОбществоСШАВ мире
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