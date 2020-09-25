https://ria.ru/20200925/pokhudenie-1577774753.html
Умерла вторая за полгода участница реалити-шоу о похудении
Участница американского реалити-шоу "Я вешу 300 килограммов" (“My 600-lb Life”) Колиеза МакМиллиан скончалась на 42-м году жизни, сообщил TMZ. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:18
2020-09-25T15:18
2020-09-25T15:18
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Участница американского реалити-шоу "Я вешу 300 килограммов" (“My 600-lb Life”) Колиеза МакМиллиан скончалась на 42-м году жизни, сообщил <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank">TMZ.</a>По информации издания, у женщины возникли осложнения после операции по снижению веса. Ее родные заявляли, что она идет на поправку, но ее выздоровление потребует длительного времени.Точная причина смерти на данный момент неизвестна. Колиеза была матерью четырех дочерей.В апреле TMZ сообщил о смерти другого участника этого же шоу — 49-летнего Джеймса Кинга."Я вешу 300 килограммов" — американское реалити-шоу, в котором тучные люди с весом от 600 фунтов (более 270 килограмм) пытаются сбросить вес до уровня здорового человека. Некоторым из участников для этого требуется хирургическое вмешательство.
https://ria.ru/20200919/pokhudenie-1577473666.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Участница американского реалити-шоу "Я вешу 300 килограммов" (“My 600-lb Life”) Колиеза МакМиллиан скончалась на 42-м году жизни, сообщил TMZ.
По информации издания, у женщины возникли осложнения после операции по снижению веса. Ее родные заявляли, что она идет на поправку, но ее выздоровление потребует длительного времени.
Точная причина смерти на данный момент неизвестна. Колиеза была матерью четырех дочерей.
В апреле TMZ сообщил о смерти другого участника этого же шоу — 49-летнего Джеймса Кинга.
"Я вешу 300 килограммов" — американское реалити-шоу, в котором тучные люди с весом от 600 фунтов (более 270 килограмм) пытаются сбросить вес до уровня здорового человека. Некоторым из участников для этого требуется хирургическое вмешательство.