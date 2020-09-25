https://ria.ru/20200925/poisk-1577780260.html
В Адыгее пропала несовершеннолетняя девушка
Несовершеннолетняя девушка пропала без вести в ауле Новая Адыгея, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:31
2020-09-25T16:31
2020-09-25T16:31
республика адыгея
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости.</strong> Несовершеннолетняя девушка пропала без вести в ауле Новая Адыгея, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК.Отмечается, что дома обнаружены ее личные вещи, мобильный телефон и паспорт. Дело возбуждено по статье об убийстве.
республика адыгея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, происшествия