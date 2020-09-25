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В Адыгее пропала несовершеннолетняя девушка
Несовершеннолетняя девушка пропала без вести в ауле Новая Адыгея, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:31
2020-09-25T16:31
республика адыгея
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости.</strong> Несовершеннолетняя девушка пропала без вести в ауле Новая Адыгея, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК.Отмечается, что дома обнаружены ее личные вещи, мобильный телефон и паспорт. Дело возбуждено по статье об убийстве.
республика адыгея
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РИА Новости
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республика адыгея, происшествия

В Адыгее пропала несовершеннолетняя девушка

16:31 25.09.2020
3055
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка пропала без вести в ауле Новая Адыгея, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК.

Адыгее возбуждено уголовное дело по факту без вести пропавшей несовершеннолетней… По данным следствия, около 08 часов 18 сентября 2020 года несовершеннолетняя… жительница аула Новая Адыгея Тахтамукайского района, вышла из своего домовладения,… и до настоящего времени ее место нахождения не установлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дома обнаружены ее личные вещи, мобильный телефон и паспорт. Дело возбуждено по статье об убийстве.
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Республика АдыгеяПроисшествия
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