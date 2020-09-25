В Адыгее пропала несовершеннолетняя девушка

"В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту без вести пропавшей несовершеннолетней… По данным следствия, около 08 часов 18 сентября 2020 года несовершеннолетняя… жительница аула Новая Адыгея Тахтамукайского района, вышла из своего домовладения,… и до настоящего времени ее место нахождения не установлено", - говорится в сообщении.