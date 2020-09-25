https://ria.ru/20200925/pogoda-1577740231.html

Москвичей в пятницу ожидает по-летнему теплый день

Москвичей в пятницу ожидает по-летнему тёплый день, воздух прогреется до 23 градусов тепла, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:51

2020-09-25T07:51

2020-09-25T08:38

погода

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Москвичей в пятницу ожидает по-летнему тёплый день, воздух прогреется до 23 градусов тепла, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Температура воздуха в столице составит плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, московская область (подмосковье), общество