https://ria.ru/20200925/pogoda-1577740231.html
Москвичей в пятницу ожидает по-летнему теплый день
Москвичей в пятницу ожидает по-летнему тёплый день, воздух прогреется до 23 градусов тепла, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:51
2020-09-25T07:51
2020-09-25T08:38
погода
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Москвичей в пятницу ожидает по-летнему тёплый день, воздух прогреется до 23 градусов тепла, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Температура воздуха в столице составит плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, московская область (подмосковье), общество