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Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
Практически на всей территории России установилась температура около или выше нормы, на севере аномалия доходит до десяти градусов, в европейской части страны — РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T00:18
2020-09-25T10:10
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Практически на всей территории <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> установилась температура около или выше нормы, на севере аномалия доходит до десяти градусов, в европейской части страны — до пяти, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.В столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому бархатному сезону на морях юга России, добавил Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири."Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла эти регионы выделяются", — заключил научный руководитель Гидрометцентра.
https://ria.ru/20200923/pogoda-1577675070.html
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РИА Новости
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов

00:18 25.09.2020 (обновлено: 10:10 25.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка занимается бегом в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушка занимается бегом в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Практически на всей территории России установилась температура около или выше нормы, на севере аномалия доходит до десяти градусов, в европейской части страны — до пяти, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей территории страны температура будет около и выше нормы в ближайшие пять дней. Как всегда, на севере наиболее заметная аномалия — до плюс восьми-десяти градусов. На севере Сибирского федерального округа, Таймыр, север Якутии. На Европейской части на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве на 5,5 градуса выше. На юге на три-четыре градуса выше", — рассказал синоптик.

В столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому бархатному сезону на морях юга России, добавил Вильфанд.
По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.
"Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла эти регионы выделяются", — заключил научный руководитель Гидрометцентра.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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