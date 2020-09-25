https://ria.ru/20200925/pogoda-1577737138.html

Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов

Практически на всей территории России установилась температура около или выше нормы, на севере аномалия доходит до десяти градусов, в европейской части страны — РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T00:18

2020-09-25T00:18

2020-09-25T10:10

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572611294_0:75:3068:1802_1400x0_80_0_0_7ecccb65297efa09587e1dd5853ecc67.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Практически на всей территории <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> установилась температура около или выше нормы, на севере аномалия доходит до десяти градусов, в европейской части страны — до пяти, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.В столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому бархатному сезону на морях юга России, добавил Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири."Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла эти регионы выделяются", — заключил научный руководитель Гидрометцентра.

https://ria.ru/20200923/pogoda-1577675070.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество