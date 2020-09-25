Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
00:18 25.09.2020 (обновлено: 10:10 25.09.2020)
6820
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка занимается бегом в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Практически на всей территории России установилась температура около или выше нормы, на севере аномалия доходит до десяти градусов, в европейской части страны — до пяти, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На всей территории страны температура будет около и выше нормы в ближайшие пять дней. Как всегда, на севере наиболее заметная аномалия — до плюс восьми-десяти градусов. На севере Сибирского федерального округа, Таймыр, север Якутии. На Европейской части на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве на 5,5 градуса выше. На юге на три-четыре градуса выше", — рассказал синоптик.
В столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому бархатному сезону на морях юга России, добавил Вильфанд.
По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.
"Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла эти регионы выделяются", — заключил научный руководитель Гидрометцентра.
23 сентября, 18:27Погода в Петербурге побила рекорд 1989 года