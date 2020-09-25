https://ria.ru/20200925/podderzhka-1577774101.html

Стройкомпания из Якутии получила поддержку Корпорации МСП

Корпорация МСП помогла строительной компании из Якутии приобрести в лизинг установку горизонтально-направленного бурения (УГНБ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:12

2020-09-25T15:12

2020-09-25T15:12

республика саха (якутия)

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Корпорация МСП помогла строительной компании из Якутии приобрести в лизинг установку горизонтально-направленного бурения (УГНБ), сообщает пресс-служба корпорации.Дочернее общество <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> — Региональная лизинговая компания <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> (Якутия) предоставила компании "Сахатехстрой" льготную поддержку в размере 5 миллионов рублей на приобретение в лизинг оборудования стоимостью 6 миллионов рублей по новому лизинговому продукту "Устойчивое развитие", говорится в сообщении.Как ожидается, приобретение УГНБ повысит качество и скорость выполнения работ по прокладке труб бестраншейным способом. Применение метода ГНБ позволяет сохранить нетронутой поверхность ландшафта, включая элементы благоустройства, дорожное полотно, строения и другие объекты, что делает этот метод незаменимым в городских условиях. Кроме того, по расчетам компании, при использовании способа ГНБ стоимость аналогичных работ понижается в 2-3 раза. Компания "Сахатехстрой", созданная в 2010 году, специализируется на строительстве линейных объектов по газификации и водоотведению. В настоящее время выполняет подрядные работы в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> с использованием своих материалов, изделий и механизмов.В пресс-службе напомнили, что новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП и МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП). В частности, <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a> предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам.

https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577339009.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика