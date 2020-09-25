https://ria.ru/20200925/pitanie-1577788654.html

Все школьники Алтайского края питаются в соответствии с саннормами

Все школьники Алтайского края обеспечены питанием в соответствии со всеми санитарными требованиями Роспотребнадзора, сообщает в пятницу краевое правительство. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:30

2020-09-25T18:30

2020-09-25T18:30

алтайский край

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Все школьники <a href="https://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj" target="_blank">Алтайского края</a> обеспечены питанием в соответствии со всеми санитарными требованиями <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>, сообщает в пятницу краевое правительство.Власти пояснили, что совместно с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в регионе провели паспортизацию всех школьных пищеблоков и создали все условия для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ к организации горячего питания школьников. Для муниципалитетов закуплено технологическое оборудование для школьных пищеблоков на 50 миллионов рублей.В правительстве отметили, что даже несмотря на то, что доля малокомплектных школ в регионе составляет более 60%, в каждой из них созданы условия для приема пищи, есть обеденные залы. Горячее питание в них осуществляется в соответствии с рекомендациями<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_R" target="_blank"> Минпросвещения РФ</a>. Для детальной проработки вопросов обеспечения всех школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием был проведен цикл вебинаров."Для решения поставленных задач создана межведомственная рабочая группа, на заседаниях которой обсуждаются вопросы организации горячего питания, к работе привлечены различные общественные объединения и родительская общественность. Утвержден план мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. Все мероприятия выполняются в срок.Разработано и согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора двенадцатидневное меню для обучающихся начальной школы, в том числе для обучающихся с ОВЗ, каждой общеобразовательной организации региона", - отметили в краевом правительстве.Власти отмечают, что краевое Минобрнауки ежедневно контролирует организацию горячего питания, а по возникающим вопросам школам оказывается методическая поддержка. Также осуществляется общественный контроль: ОНФ, Общественная палата, различные общественные организации и объединения."Таким образом, все необходимые условия для решения задач по организации бесплатного горячего здорового питания в регионе созданы, социальной напряженности нет. Работа по организации бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов находится на особом контроле не только профильного министерства, но и правительства Алтайского края", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200925/pitanie-1577776204.html

https://ria.ru/20200918/babushki-1577379293.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, общество