Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200925/pitanie-1577788654.html
Все школьники Алтайского края питаются в соответствии с саннормами
Все школьники Алтайского края обеспечены питанием в соответствии со всеми санитарными требованиями Роспотребнадзора, сообщает в пятницу краевое правительство. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:30
2020-09-25T18:30
алтайский край
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алтайский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571615095_0:0:3233:1820_1400x0_80_0_0_0a2477303f16d60857d8f59aecdaa1f7.jpg
<strong>БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Все школьники <a href="https://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj" target="_blank">Алтайского края</a> обеспечены питанием в соответствии со всеми санитарными требованиями <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>, сообщает в пятницу краевое правительство.Власти пояснили, что совместно с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в регионе провели паспортизацию всех школьных пищеблоков и создали все условия для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ к организации горячего питания школьников. Для муниципалитетов закуплено технологическое оборудование для школьных пищеблоков на 50 миллионов рублей.В правительстве отметили, что даже несмотря на то, что доля малокомплектных школ в регионе составляет более 60%, в каждой из них созданы условия для приема пищи, есть обеденные залы. Горячее питание в них осуществляется в соответствии с рекомендациями<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_R" target="_blank"> Минпросвещения РФ</a>. Для детальной проработки вопросов обеспечения всех школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием был проведен цикл вебинаров."Для решения поставленных задач создана межведомственная рабочая группа, на заседаниях которой обсуждаются вопросы организации горячего питания, к работе привлечены различные общественные объединения и родительская общественность. Утвержден план мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. Все мероприятия выполняются в срок.Разработано и согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора двенадцатидневное меню для обучающихся начальной школы, в том числе для обучающихся с ОВЗ, каждой общеобразовательной организации региона", - отметили в краевом правительстве.Власти отмечают, что краевое Минобрнауки ежедневно контролирует организацию горячего питания, а по возникающим вопросам школам оказывается методическая поддержка. Также осуществляется общественный контроль: ОНФ, Общественная палата, различные общественные организации и объединения."Таким образом, все необходимые условия для решения задач по организации бесплатного горячего здорового питания в регионе созданы, социальной напряженности нет. Работа по организации бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов находится на особом контроле не только профильного министерства, но и правительства Алтайского края", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200925/pitanie-1577776204.html
https://ria.ru/20200918/babushki-1577379293.html
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571615095_311:0:3042:2048_1400x0_80_0_0_8e596f7694fb85a37ca05b7035a68924.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, общество

Все школьники Алтайского края питаются в соответствии с саннормами

18:30 25.09.2020
145
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУченики школы обедают в столовой
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости. Все школьники Алтайского края обеспечены питанием в соответствии со всеми санитарными требованиями Роспотребнадзора, сообщает в пятницу краевое правительство.
Власти пояснили, что совместно с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в регионе провели паспортизацию всех школьных пищеблоков и создали все условия для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ к организации горячего питания школьников. Для муниципалитетов закуплено технологическое оборудование для школьных пищеблоков на 50 миллионов рублей.

"Требования Роспотребнадзора о полной готовности всех школ выполнены, все образовательные организации Алтайского края были полностью готовы к организации горячего питания для обучающихся начальных классов", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что даже несмотря на то, что доля малокомплектных школ в регионе составляет более 60%, в каждой из них созданы условия для приема пищи, есть обеденные залы. Горячее питание в них осуществляется в соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ. Для детальной проработки вопросов обеспечения всех школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием был проведен цикл вебинаров.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 15:39
Минпросвещения держит на контроле обеспечение горячим питанием в школах
"Для решения поставленных задач создана межведомственная рабочая группа, на заседаниях которой обсуждаются вопросы организации горячего питания, к работе привлечены различные общественные объединения и родительская общественность. Утвержден план мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. Все мероприятия выполняются в срок.
Разработано и согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора двенадцатидневное меню для обучающихся начальной школы, в том числе для обучающихся с ОВЗ, каждой общеобразовательной организации региона", - отметили в краевом правительстве.
Власти отмечают, что краевое Минобрнауки ежедневно контролирует организацию горячего питания, а по возникающим вопросам школам оказывается методическая поддержка. Также осуществляется общественный контроль: ОНФ, Общественная палата, различные общественные организации и объединения.
"Таким образом, все необходимые условия для решения задач по организации бесплатного горячего здорового питания в регионе созданы, социальной напряженности нет. Работа по организации бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов находится на особом контроле не только профильного министерства, но и правительства Алтайского края", - отмечается в сообщении.
Картофельная запеканка к завтраку учеников школы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 08:00Хорошие новости
Алтайские бабушки разработают авторское меню для школьников региона
100000
Обсудить0
Алтайский крайМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский крайОбщество
Рекомендуем
ставропольском ЦОПП пройдут переобучение более 2 тысяч человек
В ставропольском ЦОПП пройдут переобучение более 2 тысяч человек
Ученики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе
Школы Подмосковья присоединятся к международному исследованию
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Путин обратится к участникам Форума регионов в Минске
Студенты во время лекции в МГУ
Минобрнауки оценило возможность перевода вузов на дистанционное обучение
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае
Кубань приступила к посевной кампании озимых культур
Здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС переведет сотрудников из группы риска на удаленку
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве
Эксперты не ожидают дальнейшего сильного ослабления рубля
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
МИД заявил, что ОЗХО превысила свои полномочия в деле Навального
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Названы затраты на восстановление биоресурсов после аварии в Норильске
Учебный класс
Челябинские педагоги получат доплаты за классное руководство
Дистанционное обучение школьников
Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения
Ущерб, нанесенный израильскими авиаударами военной базе Исламский джихад в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Палестина призвала создать конференцию для решения конфликта с Израилем
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния