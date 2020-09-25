https://ria.ru/20200925/perezagruzka-1577765887.html

Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях

Президент России Владимир Путин призвал США к восстановлению сотрудничества в сфере международной информационной безопасности (МИБ). Заявление российского... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:41

2020-09-25T13:41

2020-09-25T16:55

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> к восстановлению сотрудничества в сфере международной информационной безопасности (МИБ). <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/64086" target="_blank" rel="nofollow noopener">Заявление</a> российского лидера опубликовано на сайте Кремля.По словам Путина, один из основных вызовов современности — это риск масштабной конфронтации в цифровой сфере. Ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в этой области, отметил президент России."В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", — говорится в его заявлении.Кроме того, Путин призвал американских партнеров восстановить полномасштабный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной информационной безопасности, разработать межправительственное соглашение по предотвращению инцидентов в информационном пространстве, обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе с использованием информационных технологий.Он также предложил всем странам договориться о политических обязательствах о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.Заявление президента России прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, это "сильнейшая и своевременная инициатива", которая может полностью свести на нет саму возможность обвинений во вмешательстве в избирательные процессы, прежде всего в США."Взаимоприемлемые гарантии в этой сфере могли бы снять серьезный раздражитель в российско-американских отношениях. Но <…> для этого необходима добрая воля со стороны Вашингтона", - сказал Слуцкий.По его мнению, то, насколько серьезно отнесутся в Белом доме к заявлению президента России, станет серьезным индикатором объективности и непредвзятости для американских политиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/bezopasnost-1577775245.html

https://ria.ru/20200925/informbezopasnost-1577764808.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сша, в мире