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Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях
Президент России Владимир Путин призвал США к восстановлению сотрудничества в сфере международной информационной безопасности (МИБ). Заявление российского... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:41
2020-09-25T16:55
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> к восстановлению сотрудничества в сфере международной информационной безопасности (МИБ). <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/64086" target="_blank" rel="nofollow noopener">Заявление</a> российского лидера опубликовано на сайте Кремля.По словам Путина, один из основных вызовов современности — это риск масштабной конфронтации в цифровой сфере. Ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в этой области, отметил президент России."В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", — говорится в его заявлении.Кроме того, Путин призвал американских партнеров восстановить полномасштабный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной информационной безопасности, разработать межправительственное соглашение по предотвращению инцидентов в информационном пространстве, обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе с использованием информационных технологий.Он также предложил всем странам договориться о политических обязательствах о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.Заявление президента России прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, это "сильнейшая и своевременная инициатива", которая может полностью свести на нет саму возможность обвинений во вмешательстве в избирательные процессы, прежде всего в США."Взаимоприемлемые гарантии в этой сфере могли бы снять серьезный раздражитель в российско-американских отношениях. Но &lt;…&gt; для этого необходима добрая воля со стороны Вашингтона", - сказал Слуцкий.По его мнению, то, насколько серьезно отнесутся в Белом доме к заявлению президента России, станет серьезным индикатором объективности и непредвзятости для американских политиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/bezopasnost-1577775245.html
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владимир путин, сша, в мире

Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях

13:41 25.09.2020 (обновлено: 16:55 25.09.2020)
1014
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал США к восстановлению сотрудничества в сфере международной информационной безопасности (МИБ). Заявление российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
По словам Путина, один из основных вызовов современности — это риск масштабной конфронтации в цифровой сфере. Ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в этой области, отметил президент России.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 15:23Сказано в эфире
Политолог: США говорят о невмешательстве? Вот им вариантПрезидент РФ Владимир Путин обратился к США из-за ситуации в сфере информационной безопасности. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Александр Шатилов предположил возможную реакцию Вашингтона на инициативу.
"В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", — говорится в его заявлении.
Кроме того, Путин призвал американских партнеров восстановить полномасштабный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной информационной безопасности, разработать межправительственное соглашение по предотвращению инцидентов в информационном пространстве, обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе с использованием информационных технологий.
"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий. Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве", — считает глава российского государства.
Он также предложил всем странам договориться о политических обязательствах о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.
Заявление президента России прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, это "сильнейшая и своевременная инициатива", которая может полностью свести на нет саму возможность обвинений во вмешательстве в избирательные процессы, прежде всего в США.
"Взаимоприемлемые гарантии в этой сфере могли бы снять серьезный раздражитель в российско-американских отношениях. Но <…> для этого необходима добрая воля со стороны Вашингтона", - сказал Слуцкий.
По его мнению, то, насколько серьезно отнесутся в Белом доме к заявлению президента России, станет серьезным индикатором объективности и непредвзятости для американских политиков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 13:34
Путин призвал США начать диалог по международной информбезопасности
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Владимир ПутинСШАВ мире
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