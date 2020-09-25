Видеомост Москва – Архангельск ко Дню переводчика
29 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Архангельск, приуроченный к отмечаемому 30 сентября Международному дню переводчика.
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Участник в Москве:
- президент Союза переводчиков России Ольга ИВАНОВА.
Участник в Архангельске:
- заведующий кафедрой перевода и прикладной лингвистики С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, директор Научно-образовательного центра "Интегративное переводоведение приарктического пространства" Александр ПОЛИКАРПОВ.
Для чего необходима стандартизация переводческой деятельности? Чем полезна единая государственная система аттестации отраслевых переводчиков? Что делается для институциализации судебного (присяжного) перевода? Как развивается переводческая деятельность с использованием языков народов России?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник в Москве:
- президент Союза переводчиков России Ольга ИВАНОВА.
Участник в Архангельске:
- заведующий кафедрой перевода и прикладной лингвистики С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, директор Научно-образовательного центра "Интегративное переводоведение приарктического пространства" Александр ПОЛИКАРПОВ.
Для чего необходима стандартизация переводческой деятельности? Чем полезна единая государственная система аттестации отраслевых переводчиков? Что делается для институциализации судебного (присяжного) перевода? Как развивается переводческая деятельность с использованием языков народов России?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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