https://ria.ru/20200925/perevodchik-1577767435.html

Видеомост Москва – Архангельск ко Дню переводчика

29 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Архангельск, приуроченный к отмечаемому 30 сентября Международному дню переводчика.

2020-09-25T13:52

2020-09-25T13:52

2020-09-25T13:52

анонсы

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<strong><u><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200929/952916845.html" target="_blank">Задать вопрос</a></u></strong><br><br><strong>Участник в Москве:</strong><br>- президент Союза переводчиков России Ольга ИВАНОВА.<br><br><strong>Участник в Архангельске:</strong><br>- заведующий кафедрой перевода и прикладной лингвистики С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, директор Научно-образовательного центра "Интегративное переводоведение приарктического пространства" Александр ПОЛИКАРПОВ.<br><br>Для чего необходима стандартизация переводческой деятельности? Чем полезна единая государственная система аттестации отраслевых переводчиков? Что делается для институциализации судебного (присяжного) перевода? Как развивается переводческая деятельность с использованием языков народов России?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы