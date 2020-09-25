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Патрушев посетил судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу посетил судостроительный комплекс (ССК) "Звезда", где ознакомился с развитием самого предприятия и... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:13
2020-09-25T09:13
роснефть
олег кожемяко
николай патрушев
большой камень
экономика
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<strong>БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморье), 25 сен - РИА Новости.</strong> Секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> в пятницу посетил судостроительный комплекс (ССК) "Звезда", где ознакомился с развитием самого предприятия и ходом постройки уже заложенных здесь газовозов, танкеров и других судов.На верфи его сопровождали вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> и глава Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a>. Пояснения давали гендиректор предприятия Сергей Целуйко и вице-президент "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" Константин Лаптев.Патрушев осмотрел сухой док, являющийся основным объектом строительства второй очереди судоверфи и предназначенный для возведения буровых платформ, супертанкеров, газовозов и других видов морской техники. Также секретарь СБ РФ посетил ряд цехов предприятия, где ознакомился с производством, в частности, винто-рулевых колонок для газовозов и закладной секции первого ледокола проекта "Лидер". Патрушеву также показали строительство на стапеле второго танкера класса "Афрамакс" (головное судно этого класса - "Владимир Мономах" - был спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовные испытания) и многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса. Всего на сегодняшний день в разной стадии строительства на СКК "Звезда" находятся шесть танкеров типа "Афрамакс", четыре многофункциональных судна снабжения и ряд других судов.Секретарь Совбеза осмотрел также макеты строящихся для сотрудников предприятия микрорайонов в <a href="http://ria.ru/location_Bolshojj_Kamen/" target="_blank" data-auto="true">Большом Камне</a>, обратив внимание на важность возведения одновременно с этим и детских садов, школ и других социальных объектов.Кроме того, Патрушев посетил расположенный здесь же Дальневосточный завод "Звезда", где ознакомился с загрузкой предприятия и ходом работ на нем.
https://ria.ru/20200925/kosmodrom-1577741689.html
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роснефть, олег кожемяко, николай патрушев, большой камень, экономика

Патрушев посетил судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье

09:13 25.09.2020
539
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморье), 25 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу посетил судостроительный комплекс (ССК) "Звезда", где ознакомился с развитием самого предприятия и ходом постройки уже заложенных здесь газовозов, танкеров и других судов.
На верфи его сопровождали вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Приморья Олег Кожемяко. Пояснения давали гендиректор предприятия Сергей Целуйко и вице-президент "Роснефти" Константин Лаптев.
Патрушев осмотрел сухой док, являющийся основным объектом строительства второй очереди судоверфи и предназначенный для возведения буровых платформ, супертанкеров, газовозов и других видов морской техники. Также секретарь СБ РФ посетил ряд цехов предприятия, где ознакомился с производством, в частности, винто-рулевых колонок для газовозов и закладной секции первого ледокола проекта "Лидер". Патрушеву также показали строительство на стапеле второго танкера класса "Афрамакс" (головное судно этого класса - "Владимир Мономах" - был спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовные испытания) и многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса. Всего на сегодняшний день в разной стадии строительства на СКК "Звезда" находятся шесть танкеров типа "Афрамакс", четыре многофункциональных судна снабжения и ряд других судов.
Секретарь Совбеза осмотрел также макеты строящихся для сотрудников предприятия микрорайонов в Большом Камне, обратив внимание на важность возведения одновременно с этим и детских садов, школ и других социальных объектов.
Кроме того, Патрушев посетил расположенный здесь же Дальневосточный завод "Звезда", где ознакомился с загрузкой предприятия и ходом работ на нем.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
09:10
Патрушев осмотрел плавучий космодром "Морской старт" в Приморье
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РоснефтьОлег КожемякоНиколай ПатрушевБольшой КаменьЭкономика
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