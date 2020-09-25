https://ria.ru/20200925/partenogenez-1577728387.html

Обошлись без секса. Случаи непорочного зачатия, подтвержденные наукой

В природе однополое размножение — партеногенез, когда самки производят потомство без участия самцов — не редкость. Как правило, это происходит среди крошечных... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:08

риа наука

геном

днк

биология

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сша

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> В природе однополое размножение — партеногенез, когда самки производят потомство без участия самцов — не редкость. Как правило, это происходит среди крошечных беспозвоночных животных, насекомых и паукообразных. Такое бывает лишь у 70 видов позвоночных, то есть у 0,1 процента. Но в том числе — у млекопитающих.Неожиданный подарок к РождествуВ декабре 2001 года в зоопарке штата <a href="http://ria.ru/location_StateofNebraska/" target="_blank" data-auto="true">Небраска</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) на свет появился детеныш молотоголовой акулы (Sphyrna tiburo). Эти живородящие рыбы приносят потомство раз в год и, как правило, сразу от 12 до 15 акулят. Однако в тот день был только один детеныш. Работники зоопарка, не ожидавшие прибавления, не успели вытащить его из аквариума — практически сразу акуленка убил живший там электрический скат.Эта история мало чем отличалась бы от других случаев размножения рыб в неволе, если бы не один нюанс: на протяжении последних трех лет в аквариуме жили только самки молотоголовых акул.Специалисты, ухаживающие за животными, решили, что неудачливая мать еще на воле вступила в половой контакт с мужской особью и сохранила его сперму про запас. В дикой природе подобное иногда случается. Однако данных о том, что сперма сохраняет фертильные свойства в течение столь длительного времени, не было.Тело погибшего детеныша отправили в Институт океанологии Пью, входящий в Университет <a href="http://ria.ru/location_Miami/" target="_blank" data-auto="true">Майами</a>. Там исследователи, проведя целую серию генетических тестов, <a href="https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2007.0189" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a>: у акуленка не было отца вовсе, а его мать, судя по всему, зачала посредством партеногенеза.Так называется способ размножения, при котором эмбрион развивается из женской половой клетки без оплодотворения. Обычно это присуще беспозвоночным животным, но бывают и исключения — например, чешуйчатые рептилии. А для молотоголовой акулы партеногенез мог стать последним средством спасти свой вид от вымирания, предполагают биологи.Девственная самка слишком долго ждала самца для продолжения рода, и организм посчитал это угрозой всей популяции. В результате включился механизм сохранения минимального числа особей.Когда все средства хорошиПятнадцать лет спустя австралийские ученые <a href="https://www.nature.com/articles/srep40537#results-and-discussion" target="_blank" rel="nofollow noopener">зафиксировали</a> второй случай партеногенеза у рыб — и снова в неволе. Зебровая акула (Stegostoma fasciatum) Леони, четыре года не общавшаяся с самцами, отложила 41 яйцо. Из трех вылупились здоровые детеныши.Первым делом исследователи подумали о невероятной живучести спермы. Дело в том, что до 2012-го Леони жила в одном аквариуме с самцом, от которого несколько раз приносила потомство. Биологи предположили, что она хранила его сперму четыре года и, как только представилась возможность, использовала для оплодотворения яйцеклеток.Однако генетический анализ показал: все детеныши несли только материнскую ДНК. А значит, Леони в отсутствие мужских особей перешла на однополое размножение. Как отмечают ученые, в процессе созревания половых клеток в организме рыбы сформировались полоциты — полярные тельца. Эти клетки содержат копию ДНК, но, как правило, не способны к оплодотворению. Иногда же по невыясненным пока причинам они начинают вести себя как сперматозоиды: оплодотворяют яйцеклетку и превращают ее в эмбрион.Согласно некоторым <a href="https://www.nature.com/news/sawfish-spawn-without-sex-1.17671" target="_blank" rel="nofollow noopener">работам</a>, такой способ размножения рыбы могут использовать и в дикой природе. По крайней мере, биологи из Университета штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> в Стоуни-Брук (США), изучая генетическое разнообразие рыбы-пилы у юго-западного побережья <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориды</a>, обнаружили семь особей, появившихся на свет в результате партеногенеза.Исследователи считают, что животные использовали этот способ размножения из-за слишком малой плотности популяции. В последние годы количество особей постоянно уменьшается и самкам все сложнее найти самцов для спаривания. А значит, партеногенез вполне возможен среди видов, близких к вымиранию, отмечают ученые.Исключительно мужское потомствоПомимо акул, биологи фиксировали единичные случаи однополого размножения у <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26563982/" target="_blank" rel="nofollow noopener">пятнистого орляка</a> — это вид скатов — и <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=21868391" target="_blank" rel="nofollow noopener">обыкновенного удава</a>. Причем самка последнего решила воспроизвести саму себя, даже имея возможность спариться с самцом. Хотя соитие произошло, двое детенышей в приплоде оказались результатом партеногенеза. Это удостоверил анализ ДНК.На однополое размножение, пусть и искусственное, способны млекопитающие. Еще в 2004 году японские биологи <a href="https://www.nature.com/articles/nature02402" target="_blank" rel="nofollow noopener">получили</a> мышат от двух матерей без отца. Для этого использовали незрелые яйцеклетки, в геномах которых "выключили" несколько важных участков. Одна самка, появившаяся на свет в результате партеногенеза, дожила до половозрелого возраста и родила собственных детенышей обычным способом.Четырнадцать лет спустя эти эксперименты <a href="https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(18)30441-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">повторили</a> китайские ученые. Правда, они пошли немного дальше и получили потомство не только от двух самок-одиночек, но и от двух самцов (то есть у мышат были только отцы). Для этого задействовали эмбриональные стволовые клетки, в которых сохранялась ДНК одного из родителей. В ней блокировали активность генов, работающих по-разному в зависимости от того, кто их передал — самец или самка.Ученые ввели такие стволовые клетки с подправленной ДНК в незрелые яйцеклетки. Получившиеся эмбрионы пересадили суррогатным матерям. В результате родились жизнеспособные мышата, у которых не было отца. Правда, у животных имелись дефекты развития. Они двигались медленнее и быстрее уставали. Но прожили дольше.Чтобы получить детенышей от двух отцов, подготовленные эмбриональные стволовые клетки вводили в безъядерные яйцеклетки. Из тысячи эмбрионов выжили лишь 12. Экспериментальные мыши весили вдвое больше обычных, страдали водянкой, не могли нормально дышать, сосать молоко и быстро погибли.Авторы работы отмечают, что дефекты развития можно подавить только в зародышах, полученных от двух матерей. А вот мужской партеногенез не очень жизнеспособен. Это объясняет, почему однополое размножение в дикой природе, как правило, свойственно самкам.

https://ria.ru/20190527/1554970891.html

https://ria.ru/20160913/1476846582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геном, днк, биология, размножение, здоровье, флорида, сша, небраска