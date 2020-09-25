Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200925/park-1578287289.html
Повторного оползня в парке "Тушинский" в Москве не зафиксировано
Специалисты не зафиксировали значительных повторных смещений на месте оползня в историческом парке "Тушинский" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:48
2020-10-05T18:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578290428_0:151:768:583_1400x0_80_0_0_44295d2aae8f83ee2b967e92f29ec7c8.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты не зафиксировали значительных повторных смещений на месте оползня в историческом парке "Тушинский" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГПБУ "<a href="https://ria.ru/organization_Mospriroda" target="_blank">Мосприрода</a>".На участке территории природно-исторического парка "Тушинский" 4 июня произошло обрушение склона из-за сильных дождей. В результате оползня были повреждены пешеходная дорожка, металлическая смотровая площадка и габионная стенка."За время, прошедшее с момента активизации оползня, значительных повторных смещений не зафиксировано. Опасность для объектов окружающей застройки на настоящее время отсутствует", - сообщает ГПБУ "Мосприрода".В ведомстве добавили, что угрозы близлежащим сооружениям не отмечается, инженерных коммуникаций на аварийном участке нет, угрозы жизни и безопасности населения также нет.В пресс-службе отметили, что "Мосприрода" ведет работу, направленную на заключение государственного контракта со специализированной организацией в целях выполнения инженерных изысканий и разработки проекта ликвидации последствий обрушения для последующих мероприятий по его реализации.Также в целях исключения несчастных случаев участок обрушения огорожен, на территории организован круглосуточный пост охраны.
https://realty.ria.ru/20200925/remont-1577758059.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578290428_0:79:768:655_1400x0_80_0_0_2e861808b2130cf7257117d0170529fc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосприрода, москва

Повторного оползня в парке "Тушинский" в Москве не зафиксировано

10:48 25.09.2020 (обновлено: 18:25 05.10.2020)
 
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"Обвал грунта на территории парка "Тушинский". 4 июня 2020
Обвал грунта на территории парка Тушинский. 4 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалисты не зафиксировали значительных повторных смещений на месте оползня в историческом парке "Тушинский" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода".
На участке территории природно-исторического парка "Тушинский" 4 июня произошло обрушение склона из-за сильных дождей. В результате оползня были повреждены пешеходная дорожка, металлическая смотровая площадка и габионная стенка.
Ремонт фасада здания в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Свежий вид: как московским домам лечат "кариес"
"За время, прошедшее с момента активизации оползня, значительных повторных смещений не зафиксировано. Опасность для объектов окружающей застройки на настоящее время отсутствует", - сообщает ГПБУ "Мосприрода".
В ведомстве добавили, что угрозы близлежащим сооружениям не отмечается, инженерных коммуникаций на аварийном участке нет, угрозы жизни и безопасности населения также нет.
В пресс-службе отметили, что "Мосприрода" ведет работу, направленную на заключение государственного контракта со специализированной организацией в целях выполнения инженерных изысканий и разработки проекта ликвидации последствий обрушения для последующих мероприятий по его реализации.
"В настоящее время участок включен в систему мониторинга развития геоэкологических процессов, осуществляемого ГПБУ "Мосэкомониторинг". Наблюдения проводятся с периодичностью 1 раз в 10 дней. На ежедневной основе осуществляется мониторинг территории управой района Митино", - добавили в пресс-службе.
Также в целях исключения несчастных случаев участок обрушения огорожен, на территории организован круглосуточный пост охраны.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным
20:24В Госдуме назвали протесты в Бишкеке попыткой "цветной революции"
20:14В Москве за неделю приостановили работу 31 предприятия из-за масок
20:10Эрдоган обвинил Минскую группу ОБСЕ в обострении в Карабахе
20:01На МКС приостановили поиск утечки воздуха в российском модуле
19:55Варданян попросил Путина помочь Еревану в карабахском конфликте
19:51Эксперт предсказал переход на гибридную модель обучения в России
19:47В московском цирке раскрыли подробности гибели человека от лап медведя
19:45Алиев заявил о взятии трех сел в Карабахе
19:39Заммэра Москвы рассказал о потерях городского бюджета из-за пандемии
19:38Координатор штаба Бабарико рассказал о плане с угрозами членам избиркомов
19:37Азербайджан заявил о новом обстреле города Гянджа
19:22Байден заявил о готовности к дебатам с Трампом
19:20При разгоне протестов в Бишкеке пострадали 16 человек
19:19Академик связал гибель животных на Камчатке с "токсичными водорослями"
19:19Миронов рассказал, как Горбачев похвалил его и Хаматову после спектакля
19:18Тихановская рассказала, почему хочет встретиться с Путиным
19:13Эксперты объяснили новое назначение экс-главы Дагестана
19:13Ученые не обнаружили следов нефтепродуктов в водах Камчатки
19:12Во Франции хотят запретить держать диких животных в цирках и дельфинариях
Лента новостейМолния