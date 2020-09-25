https://ria.ru/20200925/park-1578287289.html
Повторного оползня в парке "Тушинский" в Москве не зафиксировано
Специалисты не зафиксировали значительных повторных смещений на месте оползня в историческом парке "Тушинский" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:48
2020-09-25T10:48
2020-10-05T18:25
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты не зафиксировали значительных повторных смещений на месте оползня в историческом парке "Тушинский" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГПБУ "<a href="https://ria.ru/organization_Mospriroda" target="_blank">Мосприрода</a>".На участке территории природно-исторического парка "Тушинский" 4 июня произошло обрушение склона из-за сильных дождей. В результате оползня были повреждены пешеходная дорожка, металлическая смотровая площадка и габионная стенка."За время, прошедшее с момента активизации оползня, значительных повторных смещений не зафиксировано. Опасность для объектов окружающей застройки на настоящее время отсутствует", - сообщает ГПБУ "Мосприрода".В ведомстве добавили, что угрозы близлежащим сооружениям не отмечается, инженерных коммуникаций на аварийном участке нет, угрозы жизни и безопасности населения также нет.В пресс-службе отметили, что "Мосприрода" ведет работу, направленную на заключение государственного контракта со специализированной организацией в целях выполнения инженерных изысканий и разработки проекта ликвидации последствий обрушения для последующих мероприятий по его реализации.Также в целях исключения несчастных случаев участок обрушения огорожен, на территории организован круглосуточный пост охраны.
https://realty.ria.ru/20200925/remont-1577758059.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мосприрода, москва
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Специалисты не зафиксировали значительных повторных смещений на месте оползня в историческом парке "Тушинский" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода
".
На участке территории природно-исторического парка "Тушинский" 4 июня произошло обрушение склона из-за сильных дождей. В результате оползня были повреждены пешеходная дорожка, металлическая смотровая площадка и габионная стенка.
"За время, прошедшее с момента активизации оползня, значительных повторных смещений не зафиксировано. Опасность для объектов окружающей застройки на настоящее время отсутствует", - сообщает ГПБУ "Мосприрода".
В ведомстве добавили, что угрозы близлежащим сооружениям не отмечается, инженерных коммуникаций на аварийном участке нет, угрозы жизни и безопасности населения также нет.
В пресс-службе отметили, что "Мосприрода" ведет работу, направленную на заключение государственного контракта со специализированной организацией в целях выполнения инженерных изысканий и разработки проекта ликвидации последствий обрушения для последующих мероприятий по его реализации.
"В настоящее время участок включен в систему мониторинга развития геоэкологических процессов, осуществляемого ГПБУ "Мосэкомониторинг". Наблюдения проводятся с периодичностью 1 раз в 10 дней. На ежедневной основе осуществляется мониторинг территории управой района Митино", - добавили в пресс-службе.
Также в целях исключения несчастных случаев участок обрушения огорожен, на территории организован круглосуточный пост охраны.