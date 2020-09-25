https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577786344.html

Папа Римский рассказал о двух путях, которые дала человечеству пандемия

Глобальный кризис вокруг пандемии коронавируса меняет образ жизни людей, которые "не выйдут из него такими же, как раньше", заявил папа Римский Франциск в ходе... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:58

2020-09-25T17:58

2020-09-25T18:18

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<strong>РИМ, 25 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Глобальный кризис вокруг пандемии коронавируса меняет образ жизни людей, которые "не выйдут из него такими же, как раньше", заявил папа Римский <a href="http://ria.ru/person_Francisk_I_KHorkhe_Mario_Bergolo/" target="_blank" data-auto="true">Франциск</a> в ходе выступления на неделе высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Этот кризис меняет наш образ жизни, ставит под вопрос наши экономические, медицинские и социальные системы и обнажает нашу человеческую хрупкость", - сказал понтифик, говоривший на испанском языке.По его словам, пандемия либо даст возможность для преобразования и переосмысления уклада жизни, "который увеличивает разрыв между богатыми и бедными на основе несправедливого распределения ресурсов", либо может стать поводом для отката "к большему индивидуализму и элитарности"."Мы стоим перед выбором двух возможных путей. Один путь ведет к укреплению мультилатерализма как выражения обновленного чувства глобальной совместной ответственности. <…> Другой путь выделит самодостаточность, национализм, протекционизм, индивидуализм и изоляцию, исключая бедных, уязвимых и тех, кто живет на периферии жизни. Этот путь, безусловно, нанесет ущерб всему обществу. Он не должен одержать верх", - сказал папа Франциск.Понтифик заявил, что пандемия Covid подчеркнула необходимость всеобщего предоставления базовых медицинских услуг. В этой связи глава римско-католической церкви призвал лидеров государств и фармацевтическую отрасль "не пожалеть усилий" для обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19."Мы должны признать, что гуманитарные кризисы превратились в статус-кво", - сказал папа Бергольо.В своем выступлении папа заявил о негативных последствиях пандемии для рынка труда, миграции и безнаказанных нарушениях прав человека, в том числе преследований из-за религии."Мы не можем не признать разрушительные последствия кризиса COVID-19 для детей, в том числе несопровождаемых молодых мигрантов и беженцев", - сказал понтифик. Упомянув о росте насилия в отношении детей, папа Франциск выразил сожаление, что "ряд стран и организаций продвигают аборты как одну из так называемых "основных услуг", предоставляемых в рамках гуманитарного реагирования на пандемию".По его словам, ООН должна стать еще более эффективной мастерской мира, что подтвердилось недавним призывом о введении перемирия на фоне пандемии."В этой связи хотел бы подтвердить важность ослабления международных санкций, которые затрудняют предоставление государствами адекватной поддержки своим гражданам", - сказал Франциск."Пандемия показала нам, что мы не можем жить друг без друга или, что еще хуже, противостоять друг другу", - заявил он в заключение речи.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577714292.html

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, коронавирус covid-19, коронавирусы, франциск (хорхе марио бергольо), генеральная ассамблея оон, оон, в мире