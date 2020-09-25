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https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html
Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса
"Суперраспространители" стали причиной пандемии COVID-19 по всему миру. К такому выводу пришли ученые из Польской академии наук и Варшавского университета,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:50
2020-09-25T17:13
коронавирус covid-19
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> "Суперраспространители" стали причиной пандемии COVID-19 по всему миру. К такому выводу пришли ученые из Польской академии наук и Варшавского университета, результаты их исследования опубликованы на сайте <a href="https://royalsociety.org/journals/" target="_blank">Royal Society Open Science</a>.На начальной стадии эпидемии специалисты оценили индекс репродукции вируса (число людей, заражающихся от одного заболевшего) между 2 и 4. Однако с помощью новой модели расчета специалисты пришли к выводу, что в период экспоненциального роста числа заболевших в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и других странах этот коэффициент мог достигать 11,4 из-за суперраспространителей — инфицированных людей, с большей вероятностью распространяющих вирус.Компьютерное моделирование выявило две фазы распространения. На начальном этапе заражение шло медленно, но затем стало гораздо более интенсивным при появлении одного процента "суперраспространителей" на массовых мероприятиях.Вспышку ранее неизвестной пневмонии обнаружили в китайском городе <a href="http://ria.ru/location_Wuhan/" target="_blank">Ухань</a> в декабре 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, получивший название SARS-CoV-2. В январе в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китае</a> ввели карантин, но сдержать распространение вируса не удалось, и 11 марта <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a> объявила о пандемии мирового масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировали более 31,7 миллиона случаев заражения, свыше 973 тысяч человек погибли.
https://ria.ru/20200925/maski-1577770901.html
Ну раз об этом заговорили Поляки, значит так оно и было)))))
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, в мире

Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса

15:50 25.09.2020 (обновлено: 17:13 25.09.2020)
136576
© Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Суперраспространители" стали причиной пандемии COVID-19 по всему миру. К такому выводу пришли ученые из Польской академии наук и Варшавского университета, результаты их исследования опубликованы на сайте Royal Society Open Science.
На начальной стадии эпидемии специалисты оценили индекс репродукции вируса (число людей, заражающихся от одного заболевшего) между 2 и 4. Однако с помощью новой модели расчета специалисты пришли к выводу, что в период экспоненциального роста числа заболевших в Китае, Италии, Испании, Франции, Великобритании и других странах этот коэффициент мог достигать 11,4 из-за суперраспространителей — инфицированных людей, с большей вероятностью распространяющих вирус.
Компьютерное моделирование выявило две фазы распространения. На начальном этапе заражение шло медленно, но затем стало гораздо более интенсивным при появлении одного процента "суперраспространителей" на массовых мероприятиях.
Вспышку ранее неизвестной пневмонии обнаружили в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, получивший название SARS-CoV-2. В январе в Китае ввели карантин, но сдержать распространение вируса не удалось, и 11 марта ВОЗ объявила о пандемии мирового масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировали более 31,7 миллиона случаев заражения, свыше 973 тысяч человек погибли.
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Коронавирус COVID-19В мире
Популярные комментарии
Ну раз об этом заговорили Поляки, значит так оно и было)))))
25 сентября, 16:05
ВАВиктор А
24521002
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