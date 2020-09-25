https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html

Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса

"Суперраспространители" стали причиной пандемии COVID-19 по всему миру. К такому выводу пришли ученые из Польской академии наук и Варшавского университета,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:50

2020-09-25T15:50

2020-09-25T17:13

коронавирус covid-19

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566107734_0:147:2554:1584_1400x0_80_0_0_018ea58d34bebb6165ab2dc9debcef51.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> "Суперраспространители" стали причиной пандемии COVID-19 по всему миру. К такому выводу пришли ученые из Польской академии наук и Варшавского университета, результаты их исследования опубликованы на сайте <a href="https://royalsociety.org/journals/" target="_blank">Royal Society Open Science</a>.На начальной стадии эпидемии специалисты оценили индекс репродукции вируса (число людей, заражающихся от одного заболевшего) между 2 и 4. Однако с помощью новой модели расчета специалисты пришли к выводу, что в период экспоненциального роста числа заболевших в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и других странах этот коэффициент мог достигать 11,4 из-за суперраспространителей — инфицированных людей, с большей вероятностью распространяющих вирус.Компьютерное моделирование выявило две фазы распространения. На начальном этапе заражение шло медленно, но затем стало гораздо более интенсивным при появлении одного процента "суперраспространителей" на массовых мероприятиях.Вспышку ранее неизвестной пневмонии обнаружили в китайском городе <a href="http://ria.ru/location_Wuhan/" target="_blank">Ухань</a> в декабре 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, получивший название SARS-CoV-2. В январе в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китае</a> ввели карантин, но сдержать распространение вируса не удалось, и 11 марта <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a> объявила о пандемии мирового масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировали более 31,7 миллиона случаев заражения, свыше 973 тысяч человек погибли.

https://ria.ru/20200925/maski-1577770901.html

Виктор А Ну раз об этом заговорили Поляки, значит так оно и было))))) 79

9

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире