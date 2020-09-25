https://ria.ru/20200925/otnosheniya-1577773780.html

Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска

Премьер Белоруссии Роман Головченко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым заявил о ценности и важности укрепления отношений Минска... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:10

2020-09-25T15:10

2020-09-25T15:10

роман головченко

россия

игорь кобзев

иркутская область

белоруссия

экономика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329836_0:0:2901:1633_1400x0_80_0_0_465c9bb672bec91ca1813906d9803cec.jpg

<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Премьер Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank">Роман Головченко</a> на встрече с губернатором Иркутской области России <a href="https://ria.ru/person_Igor_Kobzev" target="_blank">Игорем Кобзевым</a> заявил о ценности и важности укрепления отношений Минска и Москвы.Премьер отметил, что Иркутская область для республики - надежный и проверенный партнер. "Как сегодня подчеркнул президент Беларуси, надо встряхнуться для того, чтобы мобилизоваться и, несмотря на определенную географическую отдаленность, использовать ресурсы и резервы, которые имеются в сотрудничестве", - сказал Головченко.По его мнению, инфраструктура для развития отношений у Белоруссии и <a href="https://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast" target="_blank">Иркутской области</a> создана. Головченко указал, что сторонами заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве, есть также рабочая группа, которую возглавляет с белорусской стороны губернатор Брестской области. Как отметил Головченко, с 2016 года, когда было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, наблюдается достаточно устойчивый рост товарооборота "со скромных 70 миллионов долларов … до рекордных 284 миллионов в 2019 году"."Но это, конечно, далеко не предел. Понятно, что в этом году мы, наверное, успехами не сможем похвалиться в силу всем известных обстоятельств. Тем не менее, упущенное не по нашей вине надо наверстывать и задействовать все резервы, которые имеются", - сказал премьер республики.Он также констатировал, что для Белоруссии, в первую очередь, интересно сотрудничество в промышленной сфере, в частности, поставка транспортных средств и оборудования. По словам Головченко, Белоруссия готова на равной с другими производителями основе участвовать в тендерах на поставку грузовой, лесной, пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Иркутской области.Кроме того, премьер-министр считает перспективным сотрудничество сторон в лесной отрасли, охраны окружающей среды и природных ресурсов, в сфере переработки коммунальных отходов и обеспечения населения чистой питьевой водой. Белоруссия также готова нарастить экспорт продовольственных товаров в Иркутскую область, добавил он.

https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html

https://ria.ru/20200920/integratsiya-1577523862.html

2

россия

иркутская область

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, игорь кобзев, иркутская область, белоруссия, экономика, политика