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Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска
Премьер Белоруссии Роман Головченко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым заявил о ценности и важности укрепления отношений Минска... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:10
2020-09-25T15:10
роман головченко
россия
игорь кобзев
иркутская область
белоруссия
экономика
политика
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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Премьер Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank">Роман Головченко</a> на встрече с губернатором Иркутской области России <a href="https://ria.ru/person_Igor_Kobzev" target="_blank">Игорем Кобзевым</a> заявил о ценности и важности укрепления отношений Минска и Москвы.Премьер отметил, что Иркутская область для республики - надежный и проверенный партнер. "Как сегодня подчеркнул президент Беларуси, надо встряхнуться для того, чтобы мобилизоваться и, несмотря на определенную географическую отдаленность, использовать ресурсы и резервы, которые имеются в сотрудничестве", - сказал Головченко.По его мнению, инфраструктура для развития отношений у Белоруссии и <a href="https://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast" target="_blank">Иркутской области</a> создана. Головченко указал, что сторонами заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве, есть также рабочая группа, которую возглавляет с белорусской стороны губернатор Брестской области. Как отметил Головченко, с 2016 года, когда было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, наблюдается достаточно устойчивый рост товарооборота "со скромных 70 миллионов долларов … до рекордных 284 миллионов в 2019 году"."Но это, конечно, далеко не предел. Понятно, что в этом году мы, наверное, успехами не сможем похвалиться в силу всем известных обстоятельств. Тем не менее, упущенное не по нашей вине надо наверстывать и задействовать все резервы, которые имеются", - сказал премьер республики.Он также констатировал, что для Белоруссии, в первую очередь, интересно сотрудничество в промышленной сфере, в частности, поставка транспортных средств и оборудования. По словам Головченко, Белоруссия готова на равной с другими производителями основе участвовать в тендерах на поставку грузовой, лесной, пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Иркутской области.Кроме того, премьер-министр считает перспективным сотрудничество сторон в лесной отрасли, охраны окружающей среды и природных ресурсов, в сфере переработки коммунальных отходов и обеспечения населения чистой питьевой водой. Белоруссия также готова нарастить экспорт продовольственных товаров в Иркутскую область, добавил он.
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html
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россия
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роман головченко, россия, игорь кобзев, иркутская область, белоруссия, экономика, политика

Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска

15:10 25.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым заявил о ценности и важности укрепления отношений Минска и Москвы.

"Я хочу подчеркнуть ценность и важность укрепления белорусско-российских отношений. Особенно в непростой период, когда обе наши страны сталкиваются с массированным внешним давлением и попытками научить нас как жить, как строить свою экономику, политическую систему, затащить нас под какие-то шаблоны, которые не принимаются нашими народами", - заявил Головченко на встрече, которая состоялась в Минске в пятницу.

Премьер отметил, что Иркутская область для республики - надежный и проверенный партнер. "Как сегодня подчеркнул президент Беларуси, надо встряхнуться для того, чтобы мобилизоваться и, несмотря на определенную географическую отдаленность, использовать ресурсы и резервы, которые имеются в сотрудничестве", - сказал Головченко.
По его мнению, инфраструктура для развития отношений у Белоруссии и Иркутской области создана. Головченко указал, что сторонами заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве, есть также рабочая группа, которую возглавляет с белорусской стороны губернатор Брестской области. Как отметил Головченко, с 2016 года, когда было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, наблюдается достаточно устойчивый рост товарооборота "со скромных 70 миллионов долларов … до рекордных 284 миллионов в 2019 году".
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"Но это, конечно, далеко не предел. Понятно, что в этом году мы, наверное, успехами не сможем похвалиться в силу всем известных обстоятельств. Тем не менее, упущенное не по нашей вине надо наверстывать и задействовать все резервы, которые имеются", - сказал премьер республики.
Он также констатировал, что для Белоруссии, в первую очередь, интересно сотрудничество в промышленной сфере, в частности, поставка транспортных средств и оборудования. По словам Головченко, Белоруссия готова на равной с другими производителями основе участвовать в тендерах на поставку грузовой, лесной, пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Иркутской области.
Кроме того, премьер-министр считает перспективным сотрудничество сторон в лесной отрасли, охраны окружающей среды и природных ресурсов, в сфере переработки коммунальных отходов и обеспечения населения чистой питьевой водой. Белоруссия также готова нарастить экспорт продовольственных товаров в Иркутскую область, добавил он.
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Роман ГоловченкоРоссияИгорь КобзевИркутская областьБелоруссияЭкономикаПолитика
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