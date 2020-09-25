В Кремле напомнили, что все химическое оружие в России было уничтожено
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Химическое оружие на территории РФ было уничтожено, российская сторона выполнила все свои обязательства в рамках соответствующей конвенции, пока нельзя констатировать факта, что в ситуации с Алексеем Навальным какое-то оружие было применено, Россия предпринимает действия, чтобы разобраться в этих обстоятельствах, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления об отсутствии запасов "Новичка" в стране.
Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось. Она подтвердила, что позиция РФ и положение дел в данном вопросе не претерпели каких-либо изменений. В свою очередь, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в установленном порядке, а утверждения об обратном – дезинформация.
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"Однозначно, Нарышкин говорил о том, что все запасы химического оружия уничтожены, это сертифицировано международными наблюдателями. И всё это было сделано во исполнение обязательств Российской Федерации по конвенции о запрещении химического оружия, вот о чем говорил Нарышкин. Здесь нет противоречия, здесь не нужно цепляться за отдельные слова", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, кому больше доверяют в Кремле в вопросе о разработках и запасах "Новичка", учитывая что позиции МИД или СВР противоречат друг другу.
На просьбу уточнить, считают ли в Кремле, что "Новичок" не разрабатывался ни в СССР, ни в России, пресс-секретарь президента отметил: "Я вам не могу этого сказать, потому что я не обладаю просто такой информацией".
"Но в любом случае, можно лишь подтвердить, что Россия все свои обязательства по конвенции выполнила, и химическое оружие было на территории России уничтожено", - добавил он.
Говоря о том, обеспокоены ли в Кремле в свете ситуации с Навальным тем, что какое-то химическое оружие у кого-то появилось, Песков подчеркнул, что "для того, чтобы испытывать это беспокойство, нужно получить необходимые факты, удостовериться в необходимых фактах".
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"Пока наши специалисты не имеют такой возможности. Все исследования, которые проводятся в этой связи, не подтверждают этот факт. Вместе с тем, мы знаем, что наши коллеги в Берлине, в Париже, в Стокгольме утверждают, что у них такие подтверждения есть. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо получить информацию, которой располагают наши коллеги в упомянутых столицах", - указал он.
Представителя Кремля спросили, не видят ли в Кремле причин для беспокойства о том, что химическое оружие в РФ было кем-то применено.
"Мы пока не можем констатировать факта, что какое-то оружие было применено. Безусловно, эта ситуация сама по себе является поводом для беспокойства. Поэтому мы энергично предпринимаем действия соответствующие для того, чтобы разобраться в этой ситуации", - заключил Песков.