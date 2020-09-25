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https://ria.ru/20200925/oruzhie-1577764415.html
В Кремле напомнили, что все химическое оружие в России было уничтожено
Химическое оружие на территории РФ было уничтожено, российская сторона выполнила все свои обязательства в рамках соответствующей конвенции, пока нельзя... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:30
2020-09-25T13:30
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
алексей навальный
дмитрий песков
париж
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Химическое оружие на территории РФ было уничтожено, российская сторона выполнила все свои обязательства в рамках соответствующей конвенции, пока нельзя констатировать факта, что в ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> какое-то оружие было применено, Россия предпринимает действия, чтобы разобраться в этих обстоятельствах, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя заявления об отсутствии запасов "Новичка" в стране.Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось. Она подтвердила, что позиция РФ и положение дел в данном вопросе не претерпели каких-либо изменений. В свою очередь, глава Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> заявлял, что все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в установленном порядке, а утверждения об обратном – дезинформация."Однозначно, Нарышкин говорил о том, что все запасы химического оружия уничтожены, это сертифицировано международными наблюдателями. И всё это было сделано во исполнение обязательств <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по конвенции о запрещении химического оружия, вот о чем говорил Нарышкин. Здесь нет противоречия, здесь не нужно цепляться за отдельные слова", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, кому больше доверяют в Кремле в вопросе о разработках и запасах "Новичка", учитывая что позиции МИД или СВР противоречат друг другу.На просьбу уточнить, считают ли в Кремле, что "Новичок" не разрабатывался ни в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, ни в России, пресс-секретарь президента отметил: "Я вам не могу этого сказать, потому что я не обладаю просто такой информацией"."Но в любом случае, можно лишь подтвердить, что Россия все свои обязательства по конвенции выполнила, и химическое оружие было на территории России уничтожено", - добавил он.Говоря о том, обеспокоены ли в Кремле в свете ситуации с Навальным тем, что какое-то химическое оружие у кого-то появилось, Песков подчеркнул, что "для того, чтобы испытывать это беспокойство, нужно получить необходимые факты, удостовериться в необходимых фактах"."Пока наши специалисты не имеют такой возможности. Все исследования, которые проводятся в этой связи, не подтверждают этот факт. Вместе с тем, мы знаем, что наши коллеги в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольме</a> утверждают, что у них такие подтверждения есть. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо получить информацию, которой располагают наши коллеги в упомянутых столицах", - указал он.Представителя Кремля спросили, не видят ли в Кремле причин для беспокойства о том, что химическое оружие в РФ было кем-то применено."Мы пока не можем констатировать факта, что какое-то оружие было применено. Безусловно, эта ситуация сама по себе является поводом для беспокойства. Поэтому мы энергично предпринимаем действия соответствующие для того, чтобы разобраться в этой ситуации", - заключил Песков.
https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html
https://ria.ru/20200925/novichok-1577744417.html
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), алексей навальный, дмитрий песков, париж, берлин (город), в мире

В Кремле напомнили, что все химическое оружие в России было уничтожено

13:30 25.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Химическое оружие на территории РФ было уничтожено, российская сторона выполнила все свои обязательства в рамках соответствующей конвенции, пока нельзя констатировать факта, что в ситуации с Алексеем Навальным какое-то оружие было применено, Россия предпринимает действия, чтобы разобраться в этих обстоятельствах, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления об отсутствии запасов "Новичка" в стране.
Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось. Она подтвердила, что позиция РФ и положение дел в данном вопросе не претерпели каких-либо изменений. В свою очередь, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в установленном порядке, а утверждения об обратном – дезинформация.
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23 сентября, 17:55
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"Однозначно, Нарышкин говорил о том, что все запасы химического оружия уничтожены, это сертифицировано международными наблюдателями. И всё это было сделано во исполнение обязательств Российской Федерации по конвенции о запрещении химического оружия, вот о чем говорил Нарышкин. Здесь нет противоречия, здесь не нужно цепляться за отдельные слова", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, кому больше доверяют в Кремле в вопросе о разработках и запасах "Новичка", учитывая что позиции МИД или СВР противоречат друг другу.
На просьбу уточнить, считают ли в Кремле, что "Новичок" не разрабатывался ни в СССР, ни в России, пресс-секретарь президента отметил: "Я вам не могу этого сказать, потому что я не обладаю просто такой информацией".
"Но в любом случае, можно лишь подтвердить, что Россия все свои обязательства по конвенции выполнила, и химическое оружие было на территории России уничтожено", - добавил он.
Говоря о том, обеспокоены ли в Кремле в свете ситуации с Навальным тем, что какое-то химическое оружие у кого-то появилось, Песков подчеркнул, что "для того, чтобы испытывать это беспокойство, нужно получить необходимые факты, удостовериться в необходимых фактах".
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 10:18
Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
"Пока наши специалисты не имеют такой возможности. Все исследования, которые проводятся в этой связи, не подтверждают этот факт. Вместе с тем, мы знаем, что наши коллеги в Берлине, в Париже, в Стокгольме утверждают, что у них такие подтверждения есть. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо получить информацию, которой располагают наши коллеги в упомянутых столицах", - указал он.
Представителя Кремля спросили, не видят ли в Кремле причин для беспокойства о том, что химическое оружие в РФ было кем-то применено.
"Мы пока не можем констатировать факта, что какое-то оружие было применено. Безусловно, эта ситуация сама по себе является поводом для беспокойства. Поэтому мы энергично предпринимаем действия соответствующие для того, чтобы разобраться в этой ситуации", - заключил Песков.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Алексей НавальныйДмитрий ПесковПарижБерлин (город)В мире
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