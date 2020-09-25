В Москве починили более 80 километров поврежденных при ДТП ограждений
07:39 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала года, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала этого года. Работы проводились на кольцевых и вылетных магистралях, в том числе Третьем транспортном кольце, МКАД, Ленинградском проспекте, Дмитровском и Можайском шоссе", - сообщили в пресс-службе.
Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры способствуют снижению аварийности и помогают снизить тяжесть последствий при ДТП.
Ремонт проводится круглый год, время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности.
"Металлические конструкции, разделяющие транспортные потоки, спасают сотни человеческих жизней. Так, после установки в 2016 году ограждения на разделительной полосе Ярославского шоссе - от Северянинского путепровода до МКАД - количество ДТП с летальным исходом на этом участке с 30 в год сократилось до нуля", - добавили в комплексе.
В пресс-службе отметили, что за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в результате ДТП.