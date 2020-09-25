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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200925/ograzhdeniya-1577739987.html
В Москве починили более 80 километров поврежденных при ДТП ограждений
2020-09-25T07:39
2020-09-25T08:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
новости - недвижимость
ярославское шоссе
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала года, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры способствуют снижению аварийности и помогают снизить тяжесть последствий при ДТП.Ремонт проводится круглый год, время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности."Металлические конструкции, разделяющие транспортные потоки, спасают сотни человеческих жизней. Так, после установки в 2016 году ограждения на разделительной полосе <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskoe_shosse/" target="_blank" data-auto="true">Ярославского шоссе</a> - от Северянинского путепровода до МКАД - количество ДТП с летальным исходом на этом участке с 30 в год сократилось до нуля", - добавили в комплексе.В пресс-службе отметили, что за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в результате ДТП.
https://realty.ria.ru/20200917/dorogi-1577332238.html
https://ria.ru/20200813/1575744052.html
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новости - недвижимость, ярославское шоссе, москва, общество

В Москве починили более 80 километров поврежденных при ДТП ограждений

07:39 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
68
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОграждения на дороге
Ограждения на дороге - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала года, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала этого года. Работы проводились на кольцевых и вылетных магистралях, в том числе Третьем транспортном кольце, МКАД, Ленинградском проспекте, Дмитровском и Можайском шоссе", - сообщили в пресс-службе.
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Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры способствуют снижению аварийности и помогают снизить тяжесть последствий при ДТП.
Ремонт проводится круглый год, время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности.
"Металлические конструкции, разделяющие транспортные потоки, спасают сотни человеческих жизней. Так, после установки в 2016 году ограждения на разделительной полосе Ярославского шоссе - от Северянинского путепровода до МКАД - количество ДТП с летальным исходом на этом участке с 30 в год сократилось до нуля", - добавили в комплексе.
В пресс-службе отметили, что за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в результате ДТП.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовости - НедвижимостьЯрославское шоссеМоскваОбщество
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