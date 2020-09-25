https://ria.ru/20200925/ograzhdeniya-1577739987.html

В Москве починили более 80 километров поврежденных при ДТП ограждений

2020-09-25T07:39

2020-09-25T07:39

2020-09-25T08:38

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ярославское шоссе

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Более 80 километров барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали на столичных дорогах с начала года, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры способствуют снижению аварийности и помогают снизить тяжесть последствий при ДТП.Ремонт проводится круглый год, время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности."Металлические конструкции, разделяющие транспортные потоки, спасают сотни человеческих жизней. Так, после установки в 2016 году ограждения на разделительной полосе <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskoe_shosse/" target="_blank" data-auto="true">Ярославского шоссе</a> - от Северянинского путепровода до МКАД - количество ДТП с летальным исходом на этом участке с 30 в год сократилось до нуля", - добавили в комплексе.В пресс-службе отметили, что за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в результате ДТП.

https://realty.ria.ru/20200917/dorogi-1577332238.html

https://ria.ru/20200813/1575744052.html

ярославское шоссе

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - недвижимость, ярославское шоссе, москва, общество