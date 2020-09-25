https://ria.ru/20200925/ogranicheniya-1577776928.html

Эксперт рассказал о необходимых ограничениях при росте случаев COVID-19

Во время роста заболеваемости коронавирусом нужны прежние ограничения, люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:48

2020-09-25T15:48

2020-09-25T15:48

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Во время роста заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> нужны прежние ограничения, люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>."Ограничения прежние. Весна доказала, что санитарно-гигиенические разработанные правила, которые были всегда, они работают. Но люди перестали носить маски, перестали соблюдать социальную дистанцию, перестали мыть руки. Появился некий скепсис, самонадеянность на то, что это будет с кем-то", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости ограничений, связанных с коронавирусом.По словам Горелова, не важно, ждет ли человек, что заболеет коронавирусом или нет, несоблюдение мер приведет к тому, что это случится.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество