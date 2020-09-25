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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/ogranicheniya-1577776928.html
Эксперт рассказал о необходимых ограничениях при росте случаев COVID-19
Во время роста заболеваемости коронавирусом нужны прежние ограничения, люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:48
2020-09-25T15:48
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Во время роста заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> нужны прежние ограничения, люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>."Ограничения прежние. Весна доказала, что санитарно-гигиенические разработанные правила, которые были всегда, они работают. Но люди перестали носить маски, перестали соблюдать социальную дистанцию, перестали мыть руки. Появился некий скепсис, самонадеянность на то, что это будет с кем-то", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости ограничений, связанных с коронавирусом.По словам Горелова, не важно, ждет ли человек, что заболеет коронавирусом или нет, несоблюдение мер приведет к тому, что это случится.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт рассказал о необходимых ограничениях при росте случаев COVID-19

15:48 25.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Во время роста заболеваемости коронавирусом нужны прежние ограничения, люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Ограничения прежние. Весна доказала, что санитарно-гигиенические разработанные правила, которые были всегда, они работают. Но люди перестали носить маски, перестали соблюдать социальную дистанцию, перестали мыть руки. Появился некий скепсис, самонадеянность на то, что это будет с кем-то", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости ограничений, связанных с коронавирусом.
По словам Горелова, не важно, ждет ли человек, что заболеет коронавирусом или нет, несоблюдение мер приведет к тому, что это случится.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
031008
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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