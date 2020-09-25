https://ria.ru/20200925/nyusha-1577770236.html

Нюша разозлила поклонников откровенным фото

Певица Нюша опубликовала на своей странице в Instagram откровенный кадр с фотосессии. Образ девушки вызвал негодование у ее подписчиков. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:24

2020-09-25T14:24

2020-09-25T14:24

шоу-бизнес

нюша шурочкина (анна шурочкина)

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_Njusha_SHurochkina_Anna_SHurochkina" target="_blank">Нюша</a> опубликовала на своей странице в Instagram откровенный кадр с фотосессии. Образ девушки вызвал негодование у ее подписчиков.На снимке 30-летняя звезда в шляпе стоит спиной к камере. Ее тело прикрывает только низ от купальника и украшения ручной работы."Каждое украшение придумано именно мной. Они уникальные и существуют только в одном экземпляре", — отметила исполнительница под фотографией.Не всем подписчикам понравился кадр с участием полуобнаженной Нюши. Они раскритиковали ее за демонстрацию голого тела."Скоро уже удивляться будет нечему", "Не к лицу это 30-летней рожавшей тете", "Не стыдно вам показать на весь мир свое тело?", "Надоели своими голыми частями тела!", — написали подписчики.

https://ria.ru/20200911/foto-1577080638.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, нюша шурочкина (анна шурочкина)