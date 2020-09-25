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https://ria.ru/20200925/nyusha-1577770236.html
Нюша разозлила поклонников откровенным фото
Певица Нюша опубликовала на своей странице в Instagram откровенный кадр с фотосессии. Образ девушки вызвал негодование у ее подписчиков. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:24
2020-09-25T14:24
шоу-бизнес
нюша шурочкина (анна шурочкина)
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_Njusha_SHurochkina_Anna_SHurochkina" target="_blank">Нюша</a> опубликовала на своей странице в Instagram откровенный кадр с фотосессии. Образ девушки вызвал негодование у ее подписчиков.На снимке 30-летняя звезда в шляпе стоит спиной к камере. Ее тело прикрывает только низ от купальника и украшения ручной работы."Каждое украшение придумано именно мной. Они уникальные и существуют только в одном экземпляре", — отметила исполнительница под фотографией.Не всем подписчикам понравился кадр с участием полуобнаженной Нюши. Они раскритиковали ее за демонстрацию голого тела."Скоро уже удивляться будет нечему", "Не к лицу это 30-летней рожавшей тете", "Не стыдно вам показать на весь мир свое тело?", "Надоели своими голыми частями тела!", — написали подписчики.
https://ria.ru/20200911/foto-1577080638.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
шоу-бизнес, нюша шурочкина (анна шурочкина)

Нюша разозлила поклонников откровенным фото

14:24 25.09.2020
5473
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПевица Нюша
Певица Нюша - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Певица Нюша опубликовала на своей странице в Instagram откровенный кадр с фотосессии. Образ девушки вызвал негодование у ее подписчиков.
На снимке 30-летняя звезда в шляпе стоит спиной к камере. Ее тело прикрывает только низ от купальника и украшения ручной работы.
"Каждое украшение придумано именно мной. Они уникальные и существуют только в одном экземпляре", — отметила исполнительница под фотографией.
Не всем подписчикам понравился кадр с участием полуобнаженной Нюши. Они раскритиковали ее за демонстрацию голого тела.
"Скоро уже удивляться будет нечему", "Не к лицу это 30-летней рожавшей тете", "Не стыдно вам показать на весь мир свое тело?", "Надоели своими голыми частями тела!", — написали подписчики.
Певица Нюша - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 11:59
Нюша взбудоражила поклонников откровенным фото в купальнике
042124
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Шоу-бизнесНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)
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